Giá USD tại ngân hàng neo sát trần điều hành

Ngày 20/4, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong xu hướng tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 25.103 đồng/USD. Giá bán USD đồng loạt neo sát mức trần 26.358 đồng/USD, trong khi giá mua biến động phân hóa giữa các ngân hàng…
Ngày 20/4/2026, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 25.103
đồng/USD, nhích 1 đồng so với mức 25.102 đồng/USD trong phiên cuối tuần trước (17/4).
Với
biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.358,15 đồng/USD. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước niêm yết
tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua vào 23.898 đồng/USD
và giá bán ra 26.308 đồng/USD.
So
sánh với tỷ giá niêm yết tại 15 ngân hàng thương mại
cùng ngày cho thấy mặt bằng giá USD có xu hướng tăng nhẹ.
Tất cả các tổ chức tín dụng đều tăng giá bán thêm 1 đồng/USD so với phiên 17/4, lên sát mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định, ở
ngưỡng 26.358 đồng/USD.
Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân
hàng điều
chỉnh tăng trong biên độ rộng hơn từ 1 đồng – 167 đồng, dao động chủ
yếu từ 26.128
– 26.180 đồng/USD.
Cụ
thể, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 20/4, VietinBank là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất
ở chiều mua, tăng 167 đồng lên 26.123 đồng/USD (chuyển khoản), trong khi giá bán ra đạt 26.358
đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 226
đồng/USD.
BIDV và
Agribank cùng niêm yết giá mua chuyển khoản ở mức 26.138 đồng/USD và giá bán là 26.358 đồng/USD, tạo khoảng
cách mua – bán khoảng 220 đồng/USD.
So với ngày 17/4, giá mua,
bán USD tại Agribank tăng 1 đồng mỗi chiều, trong khi đó, tại BIDV tăng lần lượt
11 đồng/USD và 1 đồng/USD
Tại Vietcombank,
giá mua
USD tại ngân hàng này thấp nhất trong 4 ngân hàng “Big 4” là 26.128 đồng/USD, trong khi giá bán cũng neo ở mức 26.358 đồng/USD, với biên độ khoảng 230 đồng/USD.
Ở nhóm
ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài, giá mua USD
nhìn chung vẫn giữ xu thế tăng. Tuy nhiên, một số ngân hàng cũng điều chỉnh giảm giá mua
so với phiên 17/4.
Giá mua USD tại các ngân hàng như SHB, HSBC, TPBank,
và SeABank tăng từ 1 – 10 đồng/USD, niêm yết giá giao dịch tại mức từ 26.128 –
26.150 đồng/USD.
Ngược lại, giá mua USD tại một số ngân hàng thương mại cổ phần lớnđiều
chỉnh giảm.
Techcombank hạ 1 đồng xuống còn 26.156
đồng/USD, VPBank giảm khoảng 3 đồng còn 26.169 đồng/USD, MBBank giảm 2 đồng còn 26.135 đồng/USD trong khi Sacombank giảm tới 87 đồng, xuống còn
26.140 đồng/USD đối với giao dịch chuyển khoản.
Trong
khi đó, các ngân hàng như ACB, Eximbank hay LPBank không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào
đối với chiều mua. Giá mua USD tại các ngân hàng này đều niêm yết tại ngưỡng 26.150
đồng/USD, với biên độ khoảng 208 đồng/USD.
Tính đến
15 giờ ngày 20/4/2026,
giá bánUSD tại tất cả các ngân hàng thương mại đều neo
ở ngưỡng 26.358 đồng/USD. Đối với chiều mua, biên độ chênh lệch xét trênmặt bằng
chung không thay đổi quá lớn so với phiên 17/4.
HSBC là
ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.180 đồng/USD.Trong
khi đó, mức thấp nhất thuộc về Vietcombank và TPBankvới 26.128
đồng/USD. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng mua USD cao nhất và thấp nhất
là 52 đồng mỗi USD.
Nhìn
tổng thể, biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động trong khoảng 189 – 230
đồng/USD, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng duy trì mức
chênh lệch rộng hơn.
Trên
thị trường tự do, giá USD tiếp tục đứng ở vùng cao so với hệ thống ngân
hàng thương mại. Theo ghi nhận, USD được giao dịch quanh 26.630 đồng/USD (mua) và 26.670 đồng/USD (bán). So với ngày 17/4, mức giá này tăng tăng lần lượt 20 đồng
và 10 đồng/USD. Khoảng cách tỷ giá giữa
ngân hàng và thị trường tự do hiện dao động từ 450 đến 502 đồng/USD ở chiều mua và khoảng 312 đồng/USD ở chiều bán.
