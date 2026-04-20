Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá USD tại ngân hàng neo sát trần điều hành

Lan Anh

20/04/2026, 21:55

Ngày 20/4, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong xu hướng tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 25.103 đồng/USD. Giá bán USD đồng loạt neo sát mức trần 26.358 đồng/USD, trong khi giá mua biến động phân hóa giữa các ngân hàng…

Giá USD tại ngân hàng nhích nhẹ

Ngày 20/4/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 25.103 đồng/USD, nhích 1 đồng so với mức 25.102 đồng/USD trong phiên cuối tuần trước (17/4). 

Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.358,15 đồng/USD. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua vào 23.898 đồng/USD và giá bán ra 26.308 đồng/USD.

So sánh với tỷ giá niêm yết tại 15 ngân hàng thương mại cùng ngày cho thấy mặt bằng giá USD có xu hướng tăng nhẹ.

Tất cả các tổ chức tín dụng đều tăng giá bán thêm 1 đồng/USD so với phiên 17/4, lên sát mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định, ở ngưỡng 26.358 đồng/USD.

Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng điều chỉnh tăng trong biên độ rộng hơn từ 1 đồng – 167 đồng, dao động chủ yếu từ 26.128 – 26.180 đồng/USD.

Cụ thể, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 20/4, VietinBank là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua, tăng 167 đồng lên 26.123 đồng/USD (chuyển khoản), trong khi giá bán ra đạt 26.358 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 226 đồng/USD.

BIDV và Agribank cùng niêm yết giá mua chuyển khoản ở mức 26.138 đồng/USD và giá bán là 26.358 đồng/USD, tạo khoảng cách mua – bán khoảng 220 đồng/USD.

So với ngày 17/4, giá mua, bán USD tại Agribank tăng 1 đồng mỗi chiều, trong khi đó, tại BIDV tăng lần lượt 11 đồng/USD và 1 đồng/USD

Tại Vietcombank, giá mua USD tại ngân hàng này thấp nhất trong 4 ngân hàng “Big 4” là 26.128 đồng/USD, trong khi giá bán cũng neo ở mức 26.358 đồng/USD, với biên độ khoảng 230 đồng/USD. 

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài, giá mua USD nhìn chung vẫn giữ xu thế tăng. Tuy nhiên, một số ngân hàng cũng điều chỉnh giảm giá mua so với phiên 17/4.

Giá mua USD tại các ngân hàng như SHB, HSBC, TPBank, và SeABank tăng từ 1 – 10 đồng/USD, niêm yết giá giao dịch tại mức từ 26.128 – 26.150 đồng/USD.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ thị trường

Ngược lại, giá mua USD tại một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn điều chỉnh giảm. 

Techcombank hạ 1 đồng xuống còn 26.156 đồng/USD, VPBank giảm khoảng 3 đồng còn 26.169 đồng/USD, MBBank giảm 2 đồng còn 26.135 đồng/USD trong khi Sacombank giảm tới 87 đồng, xuống còn 26.140 đồng/USD đối với giao dịch chuyển khoản

Trong khi đó, các ngân hàng như ACB, Eximbank hay LPBank không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào đối với chiều mua. Giá mua USD tại các ngân hàng này đều niêm yết tại ngưỡng 26.150 đồng/USD, với biên độ khoảng 208 đồng/USD. 

Tính đến 15 giờ ngày 20/4/2026, giá bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại đều neo ở ngưỡng 26.358 đồng/USD. Đối với chiều mua, biên độ chênh lệch xét trên mặt bằng chung không thay đổi quá lớn so với phiên 17/4.

HSBC là ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.180 đồng/USD. Trong khi đó, mức thấp nhất thuộc về Vietcombank và TPBank với 26.128 đồng/USD. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng mua USD cao nhất và thấp nhất là 52 đồng mỗi USD.

Nhìn tổng thể, biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động trong khoảng 189 230 đồng/USD, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng duy trì mức chênh lệch rộng hơn.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đứng ở vùng cao so với hệ thống ngân hàng thương mại. Theo ghi nhận, USD được giao dịch quanh 26.630 đồng/USD (mua) và 26.670 đồng/USD (bán). So với ngày 17/4, mức giá này tăng tăng lần lượt 20 đồng và 10 đồng/USD. Khoảng cách tỷ giá giữa ngân hàng và thị trường tự do hiện dao động từ 450 đến 502 đồng/USD ở chiều mua và khoảng 312 đồng/USD ở chiều bán.

Từ khóa:

Đọc thêm

Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Cán cân thương mại thâm hụt 4,25 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4

Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa đầu tháng 4/2026; tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 4,25 tỷ USD, mức cao nhất tính theo từng kỳ kể từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh rõ nhu cầu đầu vào cho sản xuất gia tăng nhưng cũng góp phần gây áp lực lên cán cân thanh toán tổng thể...

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

Đóng cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh chủ yếu giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Tuy nhiên, giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (18/4), gấp hơn 3 lần so với chiều mua, thu hẹp khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC…

SHB hợp tác chiến lược với Huawei: Bứt phá công nghệ, kiến tạo Ngân hàng tương lai

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy