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Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III

Hoàng Sơn

03/06/2026, 08:38

Cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI dự kiến được thí điểm trong quý III, với việc chấm điểm định kỳ hằng tháng và tổng hợp cả năm, nhằm tăng cường theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn…

Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III
Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về cơ chế đánh giá hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công thông qua hệ thống chỉ số KPI đối với các bộ, ngành và địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết phương án chấm điểm đang được xây dựng theo hướng đánh giá hai cấp độ gồm kết quả theo tháng và tổng hợp cả năm.

Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm được xác định là cơ sở chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ công tác biểu dương các đơn vị có kết quả giải ngân tốt cũng như chấn chỉnh các trường hợp chậm trễ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm 

"Cả hai phương án chấm điểm đều tập trung vào hai nguồn vốn đầu tư công gồm vốn kế hoạch được giao trong năm và phần vốn được kéo dài thời gian thực hiện cũng như giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch".

Đối với chấm điểm hằng tháng, tổng điểm là 100, được cấu thành từ ba tiêu chí chính gồm: (i) tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với mức bình quân chung cả nước (45 điểm), (ii) khối lượng vốn thực tế giải ngân so với kế hoạch đăng ký trong tháng (45 điểm) và (iii) việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (10 điểm).

Ở cấp độ đánh giá cả năm, tổng điểm cũng là 100, trong đó tỷ lệ giải ngân so với mục tiêu chung cả nước chiếm tỷ trọng chủ yếu 90 điểm, phần còn lại dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, một số đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá trong các tình huống phát sinh như điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc đối với các dự án có nhiều chủ thể tham gia.

Bên cạnh đó, yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống Kho bạc Nhà nước và các nền tảng quản lý công việc cũng được nhấn mạnh, nhằm đảm bảo số liệu cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần theo thời gian thực.

Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất thiết lập các ngưỡng đánh giá cụ thể nhằm phục vụ việc phân loại, xếp hạng và so sánh kết quả giải ngân giữa các đơn vị một cách khách quan.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc áp dụng cơ chế chấm điểm KPI được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng việc áp dụng KPI đối với một số nhiệm vụ khác của các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Bộ Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, đồng thời rà soát để đơn giản hóa phương pháp chấm điểm. Công tác đánh giá, chấm điểm sẽ được thực hiện định kỳ hằng tháng và phân tích sâu theo quý. Cùng với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo quyết định trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/6.

Theo kế hoạch, việc chấm điểm sẽ được triển khai thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc.

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