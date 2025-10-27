Vàng tụt giá mạnh sáng đầu tuần, áp lực bán có thể vẫn còn

Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á vào sáng nay (27/10), do nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm bớt sau khi Mỹ có một loạt bước tiến quan trọng trong việc giảm căng thẳng thương mại. Một số nhà phân tích cho rằng áp lực bán có thể vẫn còn sau khi giá vàng đứt chuỗi 9 tuần tăng liên tục vào tuần vừa rồi.

Lúc 9h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 38 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương giảm 0,96%, giao dịch ở mức 4.073,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.081 đồng (mua vào) và 26.351 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% trong tuần vừa rồi, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng không nghỉ. Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là nhu cầu chốt lãi sau khi giá vàng lập kỷ lục trên mức 4.380 USD/oz vào đầu tuần và một số dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu bớt.

Cuối tuần vừa rồi, trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đạt một loạt bước tiến trong việc giảm bớt căng thẳng thương mại. Trong đó, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận khung để ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đi đến nhất trí trong cuộc gặp vào ngày thứ Năm tuần này ở Hàn Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng đạt thỏa thuận thương mại với một số nước Đông Nam Á và có thể sắp khởi động đàm phán thương mại với Brazil.

Những tin tức này khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư giảm bớt và sự ham thích rủi ro tăng lên. Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á đồng loạt tăng điểm mạnh sáng nay, trong khi vàng - một “hầm trú ẩn” truyền thống - giảm giá mạnh.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên vẫn đang lạc quan vì số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng của Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa rồi củng cố khả năng Fed hạ lãi suất” trong cuộc họp tuần này - nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM nói với trang Kitco News. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng bức tranh kỹ thuật của giá vàng đang cho thấy ưu thế nghiêng về các nhà đầu cơ giá xuống và nếu không giữ được mốc giá 4.050 USD/oz, giá vàng có thể tụt về 4.000 USD/oz hoặc thậm chí sâu hơn.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận định giá vàng hiện vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng nhưng áp lực bán tháo vẫn còn. “Tôi chưa vội quay lại thị trường, vì sự điều chỉnh vẫn đang diễn ra và hoàn toàn không phải do các số liệu kinh tế thúc đẩy. Nói cách khác, báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ sẽ tăng cường khả năng Fed hạ lãi suất và hỗ trợ cho giá vàng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói giá vàng có giữ được mốc 4.000 USD/oz hay không”, ông nói.

Cũng theo ông Hansen, nếu giá vàng để mất mốc 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai, đó sẽ là chỉ báo về sự khởi đầu của một giai đoạn tích lũy cần thiết và lẽ ra phải có từ lâu của giá vàng.

Nhà phân tích Michael Brown của công ty Pepperstone nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong vùng 4.000-4.400 USD/oz trong ngắn hạn, và khả năng vẫn nghiêng về tăng bởi các yếu tố hỗ trợ căn bản của giá vàng vẫn còn nguyên, gồm mức nợ chính phủ trên toàn cầu tăng cao và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng.

“Thị trường vàng giá lên chưa chấm hết. Đây mới chỉ là một sự tạm nghỉ”, ông Brown nói.

Một số chuyên gia khác cho rằng việc giá vàng giữ trên 4.000 USD/oz có thể đồng nghĩa rằng thị trường đã phản ánh hết khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

“Tôi cho rằng phần lớn sự lạc quan về lãi suất đã được phản ánh vào giá vàng, và giá vàng đã qua đỉnh của năm nay rồi. Trong những phiên tới, giá vàng có thể kiểm tra mốc hỗ trợ 3.800 USD/oz và cuộc họp của Fed sẽ tạo ra áp lực mất giá lên vàng”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận xét.