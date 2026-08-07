Giá vàng chững lại sau tin về Hormuz, SPDR Gold Trust vẫn mua ròng

Giá vàng thế giới không giữ được thành quả tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/8), do giá dầu tăng trở lại sau khi có tin Iran cân nhắc áp hạn chế ở eo biển Hormuz đối với tàu bè của các quốc gia “không thân thiện”...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng không có lợi cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay còn 4.240,4 USD/oz, giảm gần 8 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 0,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 61,64 USD/oz, giảm 0,52 USD/oz, tương đương giảm 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,1%, còn 4.299,6 USD/oz.

Trong phiên, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt mốc 4.300 USD/oz nhưng không duy trì được thành quả tăng này cho tới cuối phiên.

Trước phiên giảm nhẹ này, giá vàng đã có phiên tăng mạnh nhất trong 6 tháng vào ngày thứ Tư, với mức tăng 4,2% nhờ kỳ vọng vào việc eo biển Hormuz có thể sắp được mở lại. Tuy nhiên, những thông tin trong ngày thứ Năm tiếp tục cho thấy sự bế tắc ở tuyến đường biển huyết mạch này là một vấn đề nan giải.

Giá dầu thô lại tăng mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đăng một kế hoạch dự thảo trong đó đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với tàu bè đi lại qua eo biển Hormuz.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức về thỏa thuận, nhưng theo các nguồn tin, Iran và Oman đang soạn thảo một thỏa thuận nhằm xác định các tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu đi vào sẽ di chuyển qua vùng biển của Iran, trong khi các tàu đi ra sẽ đi qua vùng biển của Oman.

Tuy nhiên, theo kế hoạch dự thảo được hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đăng tải vào ngày thứ Năm, nước này đặt ra điều kiện nghiêm ngặt hơn nhiều đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trong đó, Iran sẽ cấm tàu Mỹ và Israel đi qua eo biển này, còn tàu của các quốc gia đã từng gây hại đến Iran sẽ không được phép đi qua cho tới khi các quốc gia đó bồi thường cho Iran. Những tàu nào vi phạm sẽ phải nộp phạt 20% giá trị của hàng hóa trên tàu. Theo Fars, kế hoạch này hiện đang được một ủy ban của Quốc hội Iran xem xét.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng gần 4%, đóng cửa ở mức gần 82,5 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã giảm khoảng 8% trong tuần này, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với hãng tin CNBC rằng sắp có một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz cho tàu bè tự do đi lại.

Giá dầu tăng khiến đặt cược của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 lại tăng nhẹ, gây áp lực giảm lên giá vàng. Đây là cơ chế truyền dẫn áp lực của cuộc khủng hoảng ở Vùng Vịnh lên giá vàng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng tới, còn khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là 84% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch vàng American Gold Exchange nhận định: “Một lượng tiền lớn chờ bên ngoài thị trường đã nhảy vào mua vàng trong phiên ngày hôm trước, khi một số ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ”. Ông nói thêm rằng trong phiên này, tin về dự thảo kế hoạch của Iran về eo biển Hormuz đã ảnh hưởng bất lợi đến giá vàng thông qua giá dầu tăng.

Chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định triển vọng lãi suất Fed vẫn đang là yếu tố quan trọng nhất chi phối giá vàng, và số liệu việc làm phi nông nghiệp do Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu (7/8) sẽ có tác động không nhỏ đến triển vọng lãi suất.

Các báo cáo việc làm Mỹ đã công bố trong tuần này cho thấy một bức tranh không đồng nhất. Theo báo cáo của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, số việc làm phi nông nghiệp mới trong khu vực tư nhân trong tháng 7 đạt 44.000 công việc, thấp hơn nhiều so với dự báo là 75.000 công việc. Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 1/8 là 199.000, ít hơn dự báo là 202.000 - theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng trong phiên ngày thứ Năm, theo cú tăng của giá dầu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên trên mức 99,9 điểm, từ mức 99,7 điểm của phiên ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,664%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt 4,243%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,208%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 0,5 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.014,7 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (7/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á giằng co khá mạnh quanh mức đóng cửa của phiên Mỹ.

Lúc 7h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.234 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,5%, còn 61,35 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.010 đồng (mua vào) và 26.420 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.