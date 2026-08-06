Giá vàng tăng bùng nổ trước thềm báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/8), đạt mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây và là phiên tăng mạnh nhất trong 6 tháng...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, những tia hy vọng về việc eo biển Hormuz sắp mở cửa trở lại, và động thái mua ròng mạnh tay của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust là những yếu tố chính hỗ trợ giá vàng phiên này.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý cũng ít nhiều thận trọng trước khi hai báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ được công bố.

Đóng cửa phiên Mỹ, giá vàng giao ngay đạt 4.248,3 USD/oz, tăng 170,6 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 4,2%.

Giá bạc giao ngay đạt 62,16 USD/oz, tăng 2,51 USD/oz, tương đương tăng 4,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 3,7%, đóng cửa ở mức 4.305,2 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.280 USD/oz, cao nhất kể từ giữa tháng 6, và vượt qua ngưỡng trung bình của 50 ngày - một tín hiệu kỹ thuật khả quan. Mức tăng của giá vàng trong phiên này cũng là mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 2.

Những tín hiệu khả quan về đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz đã mang lại cho nhà đầu tư một lý do quan trọng để mua vàng.

Phát biểu ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ “đàm phán cả ngày” với Iran vào hôm thứ Ba. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận diễn ra tích cực, song vẫn không quên cảnh báo sẽ tấn công Iran “thực sự mạnh tay” nếu Tehran không đi đến một thỏa thuận.

Về phía Iran, nước này vẫn phủ nhận việc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Iran nói nước này và Oman đã đạt nhất trí về cách thức kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên đang chuẩn bị một tuyên bố chung.

Sau mấy phiên giảm mạnh liên tiếp, giá dầu thô chững lại phiên này. Giá dầu Brent tăng nhẹ trên 79 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm về mức hơn 75 USD/thùng.

Nếu chiến tranh sớm kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, giá dầu thô có thể giảm thêm, giải tỏa bớt áp lực lạm phát trên toàn cầu, theo đó làm giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương - đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - tăng lãi suất. Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất theo hướng đó sẽ có lợi cho giá vàng.

“Những nhà đầu tư vàng từ sớm đang quay trở lại mua vàng, bởi khả năng Fed tăng lãi suất đã giảm xuống từ tuần trước. Đồng USD cũng giảm giá nhiều, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Căng thẳng xuống thang giữa Mỹ và Iran đang nâng đỡ giá vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Đồng USD duy trì xu thế giảm của thời gian gần đây, với chỉ số Dollar Index trượt về mức 99,7 điểm khi đóng cửa, gần thấp nhất 6 tuần, từ ngưỡng 99,9 điểm của phiên ngày hôm trước. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm hơn 0,2%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên 1,2%.

Phản ánh kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã giảm bớt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,613%, thấp nhất trong 1 tuần.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,169%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,179%.

Dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng tiếp tục có sự cải thiện khi giá vàng thời gian qua giữ vững được vùng 4.000 USD/oz. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bắt đầu mua ròng nhiều hơn trong những phiên gần đây, sau khi bán ròng mạnh kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu.

Phiên này, quỹ mua ròng 5 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 1.014 tấn vàng.

Vào ngày thứ Năm (6/8), công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ công bố báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 7 của Mỹ. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7. Những điểm dữ liệu này có thể tác động tới kỳ vọng lãi suất Fed, từ đó ảnh hưởng tới giá vàng.

Hiện giá vàng đã giảm 24% so với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1 và giảm 19% kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, do lo ngại giá năng lượng cao sẽ dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn.

Theo một báo cáo vừa được công bố từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm 2026 là thấp nhất kể từ năm 2022. Ngoài ra, các quỹ ETF vàng đã bán ròng tổng cộng 45 tấn vàng trong quý 2, khi giá vàng giảm 14% trong quý - mức giảm mạnh nhất của giá vàng trong một quý kể từ năm 2013.

Trong bối cảnh hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương chững lại, sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân chuyển hướng sang các kênh khác và nhu cầu vàng vật chất tại châu Á còn yếu, nhu cầu từ các quỹ ETF (vốn nhạy cảm với lãi suất) đã quay trở lại và trở thành động lực chính chi phối giá vàng - theo nhận định của ngân hàng JPMorgan Chase.

Tuy nhiên, ông Wong cho rằng để thị trường kim loại quý lấy lại động lực tăng mạnh mẽ, khả năng lãi suất giảm cần quay trở lại. “Điều đó chỉ có thể xảy ra sớm nhất trong năm 2027”, ông nói.

Đầu giờ sáng nay (6/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á giữ đà tăng mạnh.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,6% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.274 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,3%, đạt 62,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 136,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 6,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.460 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.