Nhiều chuyên gia tin xu hướng tăng của giá vàng chưa đứt gãy

Dù giá vàng thế giới đã giảm gần 30% so với mức kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng nhìn trong dài hạn, xu hướng tăng giá của kim loại quý này vẫn chưa hề đứt gãy...

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Một báo cáo vừa được công bố của ngân hàng Deutsche Bank gọi sự tăng giá của vàng trong 2 năm qua là một sự “bùng nổ” và cho rằng xu hướng tăng này chưa chấm hết. Giá vàng đã chật vật trong 6 tháng trở lại đây, nhưng vẫn đang cao hơn gấp đôi so với tháng 8/2024 - báo cáo nêu rõ.

Giá vàng giao ngay đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 5.589,38 USD/oz vào ngày 29/1, trước khi cuộc chiến tranh ở Trung Đông làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất lên mức cao hơn và đồng USD tăng giá mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức ngưỡng 4.050 USD/oz, so với mức dưới 2.000 USD/oz cách đây 2 năm.

Các chiến lược gia của Deutsche Bank nhắc lại một cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vào tháng 12/2025 rằng giá vàng đã rơi vào trạng thái bong bóng và có thể sắp bước vào một giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dù vậy, Deutsche Bank đưa ra quan điểm lạc quan, cho rằng giá trị hợp lý của vàng trong thời gian từ nay tới cuối năm sẽ dao động trong khoảng từ 4.600-4.700 USD/oz.

Đây là một cái nhìn tích cực hơn so với dự báo trước đó của Deutsche Bank vào ngày 23/6, khi mối lo ngại về lạm phát đang dâng cao. Trong báo cáo tại thời điểm đó, các chiến lược gia của Deutsche Bank nhận định triển vọng lãi suất cao đang áp đảo các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường vàng, cho rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có 3-4 đợt tăng lãi suất có thể đưa giá vàng giảm tới 3.800 USD/oz.

Trong báo cáo hàng quý mới nhất, tại công ty môi giới Sucden Financial cho rằng giá vàng hiện tại vẫn đang cao nếu nhìn vào các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống để đánh giá. Các nhà phân tích hàng hóa của công ty này nhận định giá vàng vẫn ở trên mức phù hợp với lợi suất thực và tỷ giá đồng USD hiện tại. Tuy nhiên, họ dự báo khả năng giảm giá của vàng trong quý 3/2026 là hạn chế.

Báo cáo của Sucden dự báo rằng từ nay đến cuối tháng 9, giá vàng sẽ được hỗ trợ tốt, nhưng chủ yếu sẽ dao động trong phạm vi rộng từ 3.950-4.300 USD/ounce. Các đợt giảm giá về phía cận dưới của phạm vi này sẽ tiếp tục thu hút nhu cầu mua, trong khi các chuyển động tăng trên 4.200 USD/oz có thể khó duy trì trừ phi chính sách của Fed trở nên ôn hòa hơn.

Theo Sucden, các trở ngại chính đối với giá vàng trong ngắn hạn vẫn còn nguyên vẹn. Lạm phát dai dẳng đang buộc các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed, nghiêng về chính sách thắt chặt.

Tuy nhiên, Sucden không coi sự điều chỉnh gần đây là dấu chấm hết cho thị trường tăng giá dài hạn của vàng. Công ty lưu ý rằng các động lực mang tính cấu trúc - bao gồm nhu cầu liên tục từ các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối đang diễn ra, mức nợ chính phủ cao và sự bất ổn địa chính trị dài hạn - tiếp tục cung cấp một nền tảng quan trọng cho kim loại quý này.

Với quan điểm tương tự, trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, ông Robert Minter - Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty abrdn, cho biết ông kỳ vọng các nhà đầu tư giảm bớt mối quan tâm đến lập trường cứng rắn của Fed, và thay vào đó, tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản dài hạn hỗ trợ vàng, bao gồm nợ chính phủ gia tăng và nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương.

Ông Minter nói thêm rằng ngay cả khi Fed thắt chặt, ngày càng có sự công nhận rằng việc tăng lãi suất có giới hạn thực tế. "Chúng tôi tiếp tục coi 4.000 USD/oz là mốc giá vàng để tái đầu tư”, ông nói.

Nhà chiến lược này nói thêm rằng mặc dù giá vàng có sự điều chỉnh, các động lực cấu trúc đã hỗ trợ vàng trong mấy năm qua vẫn còn nguyên vẹn. "Nợ cao hơn, tình trạng xói mòn sức mua ở các nền kinh tế phát triển lớn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương chưa”, ông liệt kê.

Ông Minter cũng khuyến nghị các nhà đầu tư không nên phản ứng quá mức với thông cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Mặc dù nhiều người tham gia thị trường đã diễn giải việc ông Warsh nhấn mạnh nhiệm vụ ổn định giá cả như một dấu hiệu cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, Minter lập luận rằng chủ tịch Fed đang cố gắng thiết lập uy tín để các nhóm công tác mới được thành lập của Fed có thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

"Ông ấy phải tỏ ra cứng rắn, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng tôn trọng quy trình”, ông Minter nói. Ông lưu ý thêm rằng các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến cách giá vàng phản ứng với các phát biểu của ông Warsh hơn là chính các bình luận đó.

"Sau những tuyên bố vừa rồi của ông Warsh, tỷ giá của đồng USD đã giảm. Đó là sự xác nhận rằng các nhà đầu tư vàng đang đi đúng hướng”, ông Minter nói, và cho rằng chừng nào nợ công còn tăng và các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng, nhà đầu tư nên coi việc giá vàng tích lũy quanh 4.000 USD/oz không phải là một dấu hiệu cảnh báo, mà là một cơ hội ngày càng hấp dẫn để xây dựng các vị thế dài hạn.