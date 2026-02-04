Giá vàng có phiên tăng mạnh nhất 18 năm, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Điệp Vũ
04/02/2026, 07:46
Giá vàng và giá bạc thế giới hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/2), với giá vàng hướng nhanh tới mốc 5.000 USD/oz, nhờ nhu cầu bắt đáy và đồng USD suy yếu trở lại...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust giảm khối lượng nắm giữ, dù giới phân tích cho rằng xu hướng tăng trong dài hạn của kim loại quý vẫn được bảo toàn.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 287,1 USD/oz, tương đương tăng 6,16%, chốt ở mức 4.947,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt tới gần 4.995 USD/oz.
Giá bạc giao ngay tăng 5,91 USD/oz, tương đương tăng 7,47%, chốt ở mức 85,28 USD/oz. Giá bạch kim tăng gần 4,6%, đạt 2.226 USD/oz.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 6,1%, chốt ở mức 4.935 USD/oz.
Với mức tăng như trên, đây là phiên tăng mạnh nhất của giá vàng thế giới kể từ năm 2008. Phiên hồi phục này diễn ra sau hai phiên bán tháo dữ dội trên thị trường kim loại quý khiến giá vàng từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz có lúc giảm còn hơn 4.400 USD/oz.
Lực bắt đáy và các yếu tố nền tảng còn vững là những yếu tố mang lại pha phục hồi ngoạn mục này của giá vàng và giá bạc.
Nhiều nhà phân tích nhận định rằng trong dài hạn, xu hướng tăng của giá vàng vẫn duy trì, dựa trên các yếu tố gồm nhu cầu phòng ngừa rủi ro do bất định địa kinh tế và chính trị, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đôla hóa, và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.
“Tôi coi thiệt hại gần đây của giá kim loại quý là một sự điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn. Tại thời điểm này, giá vàng có thể bước vào một giai đoạn tích lũy, với mốc 4.400 USD/oz là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và kháng cự có thể nằm ở mốc khoảng 5.100 USD/oz”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters.
Hai phiên bán tháo vào hôm thứ Sáu và thứ Hai vừa qua của thị trường kim loại quý diễn ra sau khi ông Kevin Warsh được đề cử làm chủ tịch Fed thay cho ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Giới đầu tư cho rằng ông Warsh sẽ ủng hộ việc tiếp tục giảm lãi suất nhưng sẽ giảm quy mô bảng cân đối kế toán của Fed. Ngoài ra, việc công ty vận hành sàn giao dịch CME Group nâng tỷ lệ ký quỹ bắt buộc đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý cũng gây áp lực giảm lên thị trường.
Đồng USD giảm giá trở lại trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index giảm 0,25%, đóng cửa ở mức 97,39 điểm.
“Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ nối lại xu hướng tăng dài hạn với một tốc độ bền vững hơn, vì nhà đầu tư vẫn còn lo ngại nhiều về điều kiện kinh tế và chính trị”, nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian của công ty CPM Group nhận định với hãng tin CNBC.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.083,4 tấn vàng. Trong thời gian giá vàng biến động mạnh gần đây, quỹ này ít mua - bán ròng, chủ yếu giữ ổn định khối lượng nắm giữ.
Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank nhận định đợt bán tháo vừa rồi trên thị trường kim loại quý có liên quan nhiều hơn đến các yếu tố ngắn hạn - bao gồm sự gia tăng mạnh mẽ của các vị thế đầu cơ vàng giá lên trong suốt mấy tháng qua. Khi hoạt động đầu cơ giá lên đã ở mức độ quá cao, tin đề cử chủ tịch Fed và sự phục hồi của đồng USD đã châm ngòi cho bán tháo.
Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định triển vọng tăng giá của vàng và bạc trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. “Các điều kiện trong dài hạn dường như không dẫn tới một sự đảo chiều kéo dài của xu hướng tăng giá. Tình hình hiện nay khác với những điều kiện khiến giá vàng suy yếu trong thời kỳ từ thập niên 1980 đến năm 2013”, báo cáo viết.
Giới chuyên gia cũng lạc quan về triển vọng giá bạc.
“Hoạt động đầu cơ đã tác động nhiều tới giá bạc trong ngắn hạn, vì có nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường bạc hơn thị trường vàng”, nhà phân tích Zavier Wong của công ty eToro nhận xét. Nhưng ông Wong cho rằng sẽ là sai lầm nếu cho rằng giá bạc bị chi phối hoàn toàn bởi đầu cơ, vì bạc còn có vai trò lớn trong công nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh như trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Theo một báo cáo mới đây, tổng nhu cầu bạc của thế giới mỗi năm sẽ đạt 48.000-54.000 tấn, trong khi nguồn cung bạc chỉ đạt 34.000 tấn, đáp ứng 62-70% nhu cầu. Riêng nhu cầu bạc của lĩnh vực điện mặt trời đã lên tới 10.000-14.000 tấn mỗi năm, chiếm 41% nguồn cung toàn cầu.
Lúc mới mở cửa sáng nay (4/2), giá kim loại quý giảm nhẹ.
Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 6,5 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,13%, còn 4.941,3 USD/oz. Giá bạc giảm 1,03 USD/oz, tương đương giảm 1,22%, còn 84,25 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 156 triệu đồng/lượng, tăng 6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.790 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.
16:39, 03/02/2026
