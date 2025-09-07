Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?

VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 9 trong đó nhấn mạnh thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục thuận lợi, nhờ tâm lý tích cực của nhà đầu tư hướng đến các động lực chính.

Thứ nhất, khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá. Thứ hai, FTSE nhiều khả năng sẽ công bố Việt Nam đủ điều kiện nâng hạng trong kỳ đánh giá lần này, khi các tín hiệu từ những cuộc trao đổi gần đây cho thấy triển vọng tích cực.

Về điểm số, dư địa tăng mạnh không còn quá nhiều, do định giá hiện đã tiệm cận vùng dự phóng cho nửa cuối năm dựa trên triển vọng tăng trưởng 2025.

"VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Một kịch bản khác là thị trường chấp nhận mức tỷ suất sinh lợi thấp hơn, đồng nghĩa P/E vượt ngưỡng trung bình 10 năm, tương tự các giai đoạn bùng nổ thanh khoản trước đây. Khả năng tái định giá vượt ngưỡng trung bình 10 năm vẫn gặp thách thức do lo ngại áp lực tỷ giá và biến động lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tại các thị trường phát triển", VDSC nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, khó có khả năng P/E thị trường vượt lên trên ngưỡng trung bình 10 năm. Tuy vậy, với thanh khoản dồi dào, thị trường có thể chứng kiến hiện tượng dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành và giữa các cổ phiếu trong cùng ngành, sau giai đoạn tăng phân hóa của tháng 8.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Cụ thể, (1) tiến trình đàm phán hòa bình Nga – Ukraine có nguy cơ quay trở lại trạng thái bất định sau thời hạn kỳ vọng từ cuộc gặp Nga – Mỹ tại Alaska; (2) lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tại các nước G7 và giá vàng tiếp tục leo thang, phản ánh lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách, nếu kéo dài có thể làm gia tăng chi phí vốn kỳ vọng và hạn chế dư địa điều hành chính sách của các ngân hàng trung ương.

Trong ngắn hạn, VDSC ưu tiên duy trì tỷ lệ sức mua vừa phải, kết hợp đa dạng hóa danh mục và tìm kiếm cơ hội đầu tư dựa trên định giá và triển vọng cơ bản. Các cổ phiếu lạc nhịp trong nhóm ngành có nền tảng vững chắc (ngân hàng, bất động sản…) hoặc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ với định giá hấp dẫn sẽ là cơ hội tích lũy.

Theo đó, danh mục đầu tư sẽ thêm mới BID, FRT, HSG, PHR, CTI, và VHC sẽ thay thế cho VPB, MBB, SAB, và QNS trong kỳ này.

Về ý tưởng đầu tư nổi bật trong kỳ, ngành đá được nhắc đến với các cổ phiếu tiêu biểu VLB, NNC, DHA, CTI. Các doanh nghiệp này được kỳ vọng có kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2025–2030 nhờ nhu cầu đá tại khu vực Nam Bộ tăng mạnh trong chu kỳ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm.

Đặc biệt, CTI còn có thêm câu chuyện về thay đổi cấu trúc tài chính, tạo giá trị cho cổ đông từ việc nhận tiền thanh lý dự án BOT 91 theo Luật số 90/2025/QH15 – quy định mới về bồi thường khi chấm dứt hợp đồng BOT trước hạn.

VDSC cũng cho rằng diễn tiến đàm phán hòa bình Nga – Ukraine, rủi ro quay lại trạng thái bất định. Hiện tại, tiến trình hòa đàm chưa có tín hiệu rõ ràng như kỳ vọng ban đầu. VDSC không loại trừ nguy cơ một trong hai bên mất kiên nhẫn, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa các cực liên quan. Nếu kịch bản này xảy ra, tâm lý ngại rủi ro trên thị trường có thể gia tăng, khiến dòng vốn tiếp tục tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Trái phiếu dài hạn ngày càng trở thành “tấm gương” phản ánh sự hoài nghi của nhà đầu tư về khả năng quản lý nợ công, thay vì chỉ chịu ảnh hưởng từ chính sách lãi suất. Trong bối cảnh này, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do được hưởng lợi từ vai trò tài sản trú ẩn. Nếu xu hướng lợi suất trái phiếu tăng kéo dài, chi phí vốn toàn cầu sẽ leo thang, tạo ra vòng xoáy khó kiểm soát – đặc biệt với các chính phủ có gánh nặng nợ vay lớn.