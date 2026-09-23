Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục hơn 1.000 tấn vàng trong 8 tháng đầu năm 2026

Theo dữ liệu hải quan mới được công bố gần đây, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng, lớn hơn lượng nhập của cả năm 2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Trung Quốc nhập khẩu vàng với tốc độ mạnh chưa từng thấy trong năm nay. Giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ tăng giá được cho là những động lực quan trọng phía sau khối lượng nhập khẩu vàng kỷ lục của nước này.

Theo dữ liệu hải quan mới được công bố gần đây, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng, lớn hơn lượng nhập của cả năm 2025.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, nhà phân tích Zijie Wu của công ty Jinrui Futures, cho biết nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đã giữ giá vàng ở Trung Quốc nhỉnh hơn so với giá vàng quốc tế, qua đó thúc đẩy hoạt động nhập khẩu.

"Đồng nhân dân tệ duy trì đà tăng giá từ đầu năm đến nay, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu vàng và cho phép các cơ quan quản lý nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu vàng”, ông Wu nhận định.

Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ thêm khoảng 44 tấn tính trong 8 tháng, tương đương mức tăng 18% so với đầu năm. Trong khi đó, lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng toàn cầu gần như đi ngang nếu so với đầu năm.

Lượng nhập khẩu vàng lớn của Trung Quốc trong những tháng gần đây là sự nối tiếp xu hướng từ đầu năm, thời điểm giá vàng giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1 đã kích thích các nhà đầu tư Trung Quốc mua vào.

Hoạt động nhập khẩu vàng của Trung Quốc cũng có thể được thúc đẩy bởi cơ chế cấp phép mới áp dụng từ tháng 6. Các quy định mới khuyến khích các ngân hàng tận dụng tối đa hạn ngạch nhập khẩu hiện có do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) phân bổ.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Nhu cầu vàng ở nước này còn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi khủng hoảng bất động sản kéo dài và nền kinh tế giảm tốc trong những năm gần đây. Chưa kể, nhà đầu tư Trung Quốc cũng không có nhiều kênh đầu tư để rót vốn như ở các nền kinh tế phát triển, nên vàng là một trong những kênh được ưa chuộng.

Ông Wu cho biết việc PBOC đẩy mạnh mua vàng trong những tháng gần đây cũng đã cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân. Trong tháng 8 vừa qua, PBOC mua ròng vàng với khối lượng lớn nhất kể từ năm 2023, qua đó kéo dài chuỗi tháng mua ròng vàng lên 22 tháng.

Trong 8 tháng đầu năm nay, PBOC mua ròng khoảng 80 tấn vàng. Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc cũng đã tăng mạnh từ mức 306,35 tỷ USD vào cuối tháng 7 lên 350,08 tỷ USD vào cuối tháng 8, tương đương tăng khoảng 43,7 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng.

Xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là PBOC, được nhận định là một động lực quan trọng phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây. Năm nay, khi giá vàng đương đầu áp lực giảm từ mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn, lực mua ròng bền bỉ của nhóm này là yếu tố hỗ trợ chính giúp giá vàng tránh được việc giảm sâu hơn.

Ông Wang, đại diện của Orient Golden Credit Rating International, chỉ ra rằng tỷ trọng vàng trong dự trữ chính thức của Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp, do đó vẫn còn nhiều dư địa để nước này tiếp tục mua thêm vàng. "Việc tiếp tục mua vàng nhiều khả năng vẫn sẽ là một phần trong chiến lược dài hạn của PBOC”, ông nói.

Số liệu cho thấy vàng chiếm chưa đến 10% tổng dự trữ chính thức của Trung Quốc. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hồi đầu tháng 6 công bố một báo cáo nói rằng tỷ trọng vàng trong tài sản dự trữ chính thức toàn cầu đã tăng lên mức 27% vào cuối năm 2025, vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành loại tài sản dự trữ chính thức lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng sự dịch chuyển của dự trữ trên toàn cầu từ đồng USD sang vàng đã bị phóng đại. Trong nghiên cứu này, ông Colin Weiss - một nhà kinh tế trưởng của Fed - nói rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua.