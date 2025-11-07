Giá vàng tiếp tục thất bại tại mốc 4.000 USD/oz

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.020 USD/oz, nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến vàng một lần nữa để mất mốc tâm lý 4.000 USD/oz...

Giá vàng thế giới có lúc tăng vượt mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/11) nhờ đồng USD suy yếu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh. Tuy nhiên, mốc giá chủ chốt này không thể được duy trì cho tới cuối phiên, cho thấy nhà đầu tư còn hoài nghi về khả năng bứt phá trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2 USD/oz, tương đương giảm 0,05%, còn 3.978,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên ở mức 3.991 USD/oz, gần như không có thay đổi so với phiên trước.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.020 USD/oz, nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến vàng một lần nữa để mất mốc tâm lý 4.000 USD/oz.

Phiên này, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD sau khi đồng bạc xanh liên tục tăng giá từ đầu tuần. Chỉ số Dollar Index giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 99,7 điểm. Hôm thứ Ba, chỉ số đạt mức cao nhất 3 tháng ở mức hơn 100,2 điểm.

Ngoài ra, nhu cầu tìm kiếm một “hầm trú ẩn” ở vàng cũng tăng lên khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, và kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối mặt bấp bênh trong vụ kiện ở Tòa án Tối cao.

“Nhu cầu tài sản an toàn đang tăng lên. Giá vàng đang trên đà hoàn tất một năm tăng mạnh. Tôi cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 4.300-4.400 USD/oz vào cuối năm”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,8 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.040,4 tấn vàng.

Nhà chiến lược Ewa Manthey của ngân hàng ING giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong trung và dài hạn. Bà cho rằng giá vàng bình quân trong quý 1/2026 sẽ tăng lên mức 4.100 USD/oz, từ mức 4.000 USD/oz trong quý 4/2025.

“Dù đã suy yếu gần đây, giá vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay. Các yếu tố hỗ trợ chính của giá vàng, gồm nhu cầu của các ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư, vẫn duy trì. Các quỹ ETF sẽ nối lại hoạt động mua vàng vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chúng tôi xem sự điều chỉnh gần đây của giá vàng là lành mạnh, thay vì một sự đảo ngược xu hướng tăng. Bất kỳ sự giảm thêm nào của giá vàng cũng có thể thu hút mối quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức”, bà Manthey viết trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục biến động quanh ngưỡng 4.000 USD/oz khi giai đoạn tích lũy tiếp diễn.

“Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng còn giằng co quanh mốc 4.000 USD/oz vì dòng vốn đầu cơ đã rút đi, trong khi lực mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực tăng giá chính của vàng trong thời gian tới”, một báo cáo của công ty SP Angel nhận định.

Lúc 6h45 sáng nay (7/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,23%, giao dịch ở mức 3.987,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 126,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.085 đồng (mua vào) và 26.355 đồng (bán ra), giá mua giảm 16 đồng nhưng giá bán tăng 4 đồng so với sáng hôm qua.