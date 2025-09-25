Giá vàng miếng SJC giảm gấp đôi giá vàng nhẫn “4 số 9”

Trong phiên sáng 25/9, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn chỉ giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng…
Mở cửa phiên giao dịch sáng 25/9, tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC sau chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,5 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 25/9, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên hôm qua (24/9), giá vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra đóng cửa phiên sáng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 132 triệu đồng/lượng và 133,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 23/9, giá vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng được ghi nhận tại các hệ thống lớn nhưung biên độ có sự phân hoá.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp tăng giảm đan xen trong phiên sáng 25/9.
Sau ghi nhận tổng mức tăng là 3,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong 4 phiên liên tiếp (20/9 và 22-25/9), giá giao dịch vàng miếng SJC tại tất cả các thương hiệu đều giảm nửa triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 118 triệu – 121,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (24/9).
Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, nâng giá mua vào vàng nhẫn lên mức 118,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra lên mức 122 triệu đồng/lượng.
So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 128,3 triệu – 131 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (24/9), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 25/9, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, cập nhật lúc 11 giờ ngày 24/9, sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán; giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng.
Như vậy, đây cũng là ba thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm trong phiên sáng 25/9.
Sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 128,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 131,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 25/9, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 25/9. Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,8 triệu – 131,7 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giá mua vào vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 128,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay diễn biến giằng co. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 25/9, giá vàng giao ngay suy yếu hơn 0,03%, lùi về mốc 3.735,3 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,16 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 10,66 – 11,56 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 1,16 triệu đồng/lượng.
