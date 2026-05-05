Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Điệp Vũ

05/05/2026, 19:08

Triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng đang đối mặt với áp lực giảm trong ngắn hạn khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc lại thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ, thậm chí có thể xem xét tăng lãi suất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn duy trì vững.

Hồi đầu năm, môi trường kinh tế năm 2026 được dự báo sẽ thuận lợi cho xu hướng tăng giá của vàng với lạm phát hạ nhiệt và các đợt cắt giảm lãi suất được dự báo sắp diễn ra. Kỳ vọng này đưa giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1, sau khi tăng kỷ lục 65% trong năm 2025.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng do giá năng lượng tăng cao gây ra làm phức tạp triển vọng kinh tế. Mặc dù việc tăng lãi suất có thể không sớm diễn ra, nhưng kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất - nhất là của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đã bị đẩy lùi. Thực tế này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Sự thay đổi đó trong kỳ vọng lãi suất đã đủ để làm xáo trộn thị trường kim loại quý. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một tài sản an toàn, mà thay vào đó chịu sự chi phối của kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là cú sốc cung dầu lớn nhất từ trước đến nay mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt - theo báo cáo tháng 4 của Ngân hàng Thế giới (WB).

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - đã tăng từ 72 USD/thùng lên 126 USD/thùng trong tuần trước, cao nhất trong hơn 4 năm.

Loại lạm phát do gián đoạn nguồn cung này đặc biệt gây khó khăn cho vàng vì buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Nhưng bất chấp những khó khăn ngày càng gia tăng này, các yếu tố nền tảng của vàng vẫn duy trì sức mạnh đáng kể.

Trong báo cáo công bố vào tuần trước, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 1 năm nay đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt 74% lên mức kỷ lục 193 tỷ USD. Nhu cầu đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế, với nhu cầu vàng thỏi và tiền xu tăng 42% lên 474 tấn - mức cao thứ hai trong lịch sử trên cơ sở quý.

Sự gia tăng nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Điều này cũng giải thích tại sao tâm lý lạc quan chưa sụp đổ, ngay cả khi giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh - theo nhà phân tích Neils Christensen của trang Kitco News.

Thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng các động lực dài hạn của đợt tăng giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Ngân hàng Bank of America vẫn duy trì dự báo mức giá mục tiêu của vàng trong 12 tháng tới là 6.000 USD/oz, chỉ ra các yếu tố cấu trúc như nợ toàn cầu gia tăng và rủi ro địa chính trị dai dẳng.

Ngân hàng Thế giới cũng dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức cao lịch sử, với mức trung bình khoảng 4.700 USD/oz trong năm 2026. Tuy nhiên, triển vọng này phản ánh một giai đoạn trưởng thành hơn của thị trường vàng giá lên, trong đó giá vàng vẫn cao nhưng đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng từ các lực lượng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lãi suất.

Ông Christensen cho rằng sự căng thẳng này đang định hình thị trường vàng hiện tại. Lạm phát do giá dầu tăng cao có thể thúc đẩy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của vàng, nhưng cũng dẫn tới việc trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất và do đó hạn chế đà tăng giá của kim loại quý.

Nhà phân tích này kết luật giá vàng có thể tiếp tục đương đầu rủi ro giảm trong ngắn hạn, nhưng bức tranh lớn hơn vẫn chưa thay đổi. “Với mức nợ công toàn cầu gia tăng và các rạn nứt địa chính trị ngày càng sâu sắc, vàng vẫn duy trì trong một thị trường tăng giá dài hạn, ngay cả khi con đường đi lên trở nên biến động hơn”, ông Christensen nhận định.

Xuất khẩu dầu của Venezuela vượt ngưỡng 1 triệu thùng/ngày

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

