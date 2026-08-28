Giá vàng nhích lên trong lúc chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust quay lại mua ròng sau hai phiên bán liên tiếp...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/8), lấy lại mốc chủ chốt 4.600 USD/oz, trong lúc nhà đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust quay lại mua ròng sau hai phiên bán liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.602,5 USD/oz, tăng 7,5 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,16% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 69,39 USD/oz, tăng 1,15 USD/oz, tương đương tăng 1,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,2%, đạt 4.664 USD/oz.

Đồng USD giảm giá nhẹ đã hỗ trợ giá vàng trong phiên này. Chỉ số Dollar Index cuối phiên còn hơn 99,1 điểm, từ mức gần 99,2 điểm của phiên ngày hôm trước.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng gia tăng trước khi ông Warsh có bài phát biểu được giới đầu tư toàn cầu chờ đợi tại hội nghị thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyomming.

Tuần này, giá vàng có lúc lên gần 4.700 USD/oz, mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng trở lại đây, do mối lo ngại về khối nợ công khổng lồ của Mỹ và sự gia tăng nguồn cung tiền giấy USD sau khi Bộ Tài chính Mỹ vào tuần trước tuyên bố đẩy mạnh việc mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài.

Trong phiên ngày thứ Tư, giá vàng sụt giảm, trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz, do áp lực chốt lời và khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 trở nên cao hơn sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) Mỹ có phần nóng hơn dự báo.

“Hiện tại, tôi lạc quan về giá vàng vì nhu cầu vàng đang lớn. Các quỹ ETF vàng đang có nhu cầu lớn, các ngân hàng trung ương cũng vậy. Vàng đang phát huy vai trò là một tài sản thay thế đồng USD”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Ông Haberkorn nhấn mạnh rằng thị trường sẽ còn thận trọng cho tới khi ông Warsh phát biểu tại Jackson Hole.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng ông Warsh sẽ sử dụng bài phát biểu này như một cơ hội để trình bày lộ trình của ông nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%, cũng như cách nhìn nhận của ông về vai trò của thị trường trái phiếu trong lộ trình đó.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hiện ở mức 34%, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay vẫn là 74%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định trong phiên ngày thứ Năm.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, lên mức 4,672%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, lên 5,19%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 4,232%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng mức nắm giữ lên 1.046,6 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã bán ròng tổng cộng 4 tấn vàng trong hai phiên.

Đầu giờ sáng nay (26/8) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng chững so với phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ còn 4.600 USD/oz, và giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên 69,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 145,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.860 đồng (mua vào) và 26.270 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.