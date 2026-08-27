Vàng trượt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Sau khi để mất mốc 4.600 USD/oz vào đêm qua, vàng đã lấy lại mốc giá này vào đầu giờ sáng nay (27/8)...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/8), không giữ được mốc 4.600 USD/oz, do số liệu lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và kéo đồng USD đi lên. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.595 USD/oz, giảm 65 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 68,24 USD/oz, giảm 0,56 USD/oz, tương đương giảm 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,9%, chốt ở mức 4.653,3 USD/oz.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 từ Bộ Lao động của Mỹ cho thấy chỉ số toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

PCE lõi - thước đo không bao gồm giá của hai mặt hàng nhiều biến động là năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo.

PCE là thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ. Bởi vậy, số liệu PCE nóng hơn kỳ vọng và cho thấy tốc độ lạm phát còn cách xa mục tiêu 2% của Fed đã làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương này tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Triển vọng tăng lãi suất cao hơn đưa đồng USD tăng giá theo.

Những dịch chuyển này không có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 40% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 36% trước khi báo cáo PCE được công bố. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới giảm xuống mức 60% từ 64% trước đó.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 99,17 điểm. Đây là một sự phục hồi đáng kể của USD sau những phiên giảm mạnh gần đây do nỗi lo về nợ công của Mỹ và những biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần như đi ngang trong phiên này, tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định sau những nỗ lực can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ, dù giới phân tích cho rằng tác dụng của việc can thiệp có thể không duy trì lâu.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, đạt 4,649%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 5,17%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 4,213%.

“Diễn biến giá vàng ngày hôm nay cho thấy một số nhà đầu tư chốt lời sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Báo cáo PCE về cơ bản phù hợp với dự báo, nên giá vàng đang tích lũy trong phạm vi của phiên ngày hôm trước”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Grant, xu hướng tăng của giá vàng đang bắt đầu tự khẳng định lại và giá vàng có khả năng tăng trở lại ngưỡng 5.000 USD/oz trong năm nay. Thậm chí ông cho rằng giá vàng có thể lập kỷ lục mới trong thời gian từ nay đến cuối quý 2/2027.

Kỷ lục hiện tại của giá vàng là mức gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1/2026.

Đầu giờ sáng nay (27/8), giá vàng và giá bạc cùng tăng mạnh trở lại, với giá vàng tái lập mốc 4.600 USD/oz.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 0,6% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.621 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 1,1%, đạt gần 69 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 146,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.890 đồng (mua vào) và 26.300 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.045,5 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ bán ròng 4 tấn vàng.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu sẽ hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào ngày thứ Sáu (28/8).