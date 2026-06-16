Giá vàng phân hóa mạnh, chiều mua tăng cao hơn bán ở nhiều doanh nghiệp

Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...

Tại các hệ thống SJC, DOJI và Phú Quý, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 SJC cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 149,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI tăng lên 150 – 152 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm giá cao nhất thị trường. Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 Phú Quý tăng nhẹ hơn, khoảng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán, lên 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng.

Khác với nhóm tăng mạnh, Mi Hồng điều chỉnh giá theo hướng đồng đều hơn khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,9 cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên mức 150 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: Triệu đồng/lượng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các thương hiệu)

Ở chiều ngược lại, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu gần như chưa thay đổi mặt bằng giá trong phiên giao dịch sáng 16/6. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 148 – 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn trơn 9999 và vàng Kim Bảo giữ nguyên tại 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC, nhẫn tròn trơn 9999 và quà mừng bản vị vàng cùng ổn định quanh mức 148 – 150,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 15/6.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Bảo Tín Mạnh Hải tăng khoảng 500.000 đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999, giá mua, bán ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: Triệu đồng/lượng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các thương hiệu)

Trong khi đó, Ngọc Thẩm tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC loại 10 chỉ được niêm yết ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng, còn vàng 9999, vàng ta và nhẫn 9999 ở mức khoảng 141,5 – 145 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng chung của thị trường, giá vàng 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 6–10 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua – bán vàng trong ngày 16/6 tiếp tục phản ánh sự phân hóa rõ giữa các thương hiệu. Mi Hồng duy trì mức chênh lệch thấp nhất thị trường, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,9. Trong khi đó, SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt thu hẹp khoảng cách mua – bán xuống quanh 2 triệu đồng/lượng sau khi tăng giá mua vào mạnh hơn giá bán ra, phổ biến thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Ở nhóm còn lại, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu duy trì mức chênh lệch cao hơn, phổ biến từ 2,5–3 triệu đồng/lượng, đồng thời gần như chưa điều chỉnh giá so với ngày trước đó. Ngọc Thẩm ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất, khoảng 3–3,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999.

Lúc 11h30 ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 8,4 USD/ounce, lên mức 4.328,7 USD/ounce, tương đương tăng 0,19% trong phiên. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá tự do khoảng 138 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng vàng miếng SJC trong nước hiện dao động phổ biến quanh 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nội địa đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 12 – 13,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và chiều mua – bán. Mức chênh lệch tiếp tục duy trì ở vùng cao, phản ánh sự khác biệt lớn giữa cung – cầu thị trường trong nước và diễn biến giá vàng quốc tế.