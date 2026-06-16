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Triển vọng thỏa thuận Mỹ – Iran và giá vàng năm 2026

Hoàng Lan

16/06/2026, 07:15

Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...

Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá vàng vẫn đang chiếm ưu thế.
Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá vàng vẫn đang chiếm ưu thế.

Theo các thông tin ban đầu, Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận sơ bộ về lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và dành khoảng 60 ngày để tiếp tục đàm phán các nội dung then chốt trước khi hướng tới một thỏa thuận chính thức.

MỸ - IRAN HẠ NHIỆT CHƯA ĐỦ KÉO GIÁ VÀNG GIẢM SÂU

Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia cho rằng triển vọng Mỹ – Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể tạo tác động nhất định đến tâm lý thị trường vàng trong ngắn hạn, song đây chưa phải yếu tố đủ sức định hình xu hướng giá của kim loại quý.

“Xét ở góc độ tài sản trú ẩn, khi căng thẳng địa chính trị giảm xuống, nhu cầu nắm giữ vàng thường suy yếu. Đây là yếu tố gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn”, ông Ngô Thành Huấn, chuyên gia tài chính, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng các lực hỗ trợ vàng tăng giá vẫn đang chiếm ưu thế.

“Mức độ chắc chắn của thỏa thuận Mỹ – Iran vẫn còn là dấu hỏi”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, vai trò của Israel tiếp tục là biến số khó lường có thể khiến căng thẳng leo thang trở lại nếu lợi ích an ninh của nước này không được bảo đảm. Nhiều vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân Iran, cơ chế giám sát và dỡ bỏ trừng phạt cần rất nhiều thời gian để xử lý.

Ngoài Trung Đông, xung đột Nga – Ukraine cũng đang nóng trở lại với các đợt tấn công quy mô lớn từ cả hai phía. Cùng với đó, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 được xem là yếu tố có thể làm gia tăng mức độ bất định trên thị trường tài chính toàn cầu”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nêu những yếu tố bất định khiến giá vàng khó giảm sâu trong năm 2026 dù thị trường đang đón nhận các tín hiệu tích cực ban đầu.

Ông Hiếu dự báo giá vàng thế giới sẽ sớm trở lại vùng 4.500 USD/ounce.

Trong khi TS. Nguyễn Trí Hiếu tập trung vào các rủi ro địa chính trị, ông Ngô Thành Huấn lại nhìn thị trường vàng từ góc độ cấu trúc dài hạn của kinh tế toàn cầu.

Theo ông Huấn, thị trường vàng những năm gần đây không còn vận động hoàn toàn theo logic truyền thống. Nếu trước đây lợi suất trái phiếu Mỹ tăng hay căng thẳng địa chính trị giảm thường tạo áp lực đáng kể lên vàng, thì hiện nay tác động đã trở nên phức tạp hơn. 

Ông Ngô Thành Huấn, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT
Ông Ngô Thành Huấn, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT

“Trong dài hạn, giá vàng thế giới được quyết định nhiều hơn bởi câu chuyện nợ công Mỹ, kỳ vọng lạm phát, chính sách tiền tệ của FED và vai trò của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu”.

Tổng Giám đốc FIDT cho biết kể từ sau đại dịch Covid-19, giá vàng ngày càng phản ánh những lo ngại mang tính cấu trúc của kinh tế toàn cầu, đặc biệt liên quan đến sức mua dài hạn của đồng USD và vấn đề nợ công Mỹ.

Ông Huấn cho rằng nợ công Mỹ tăng cao đang làm gia tăng lo ngại về sức mua dài hạn của đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lo ngại Mỹ có thể phải duy trì lạm phát cao hơn hoặc mở rộng cung tiền để giảm áp lực nợ công.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối thay vì phụ thuộc quá lớn vào đồng USD. Theo ông Huấn, xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Nga và Iran, khi nhiều quốc gia nhận thấy rủi ro nếu dự trữ quá tập trung vào tài sản định danh bằng USD.

“Đó là lý do giai đoạn 2022–2024 chứng kiến xu hướng các ngân hàng trung ương tăng mạnh dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ và giảm phụ thuộc vào USD”, ông Huấn cho biết.

Theo Tổng Giám đốc FIDT, lực mua mang tính chiến lược từ các ngân hàng trung ương đang tạo nền hỗ trợ quan trọng cho giá vàng, khiến kim loại quý không còn giảm mạnh như các chu kỳ trước dù mặt bằng lãi suất tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC NEO CAO DO NGUỒN CUNG HẠN CHẾ

Đối với thị trường trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng nhiều khả năng vẫn duy trì ở vùng cao và khó giảm sâu, ngay cả khi giá vàng thế giới xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Theo vị này, ngoài tác động từ giá vàng quốc tế, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường vàng trong nước hiện nay là nguồn cung vẫn ở trạng thái hạn chế. Dù chính sách quản lý mới đã được ban hành, cơ chế nhập khẩu vàng và danh sách các đơn vị được phép nhập khẩu vẫn chưa thực sự rõ ràng, khiến nguồn cung chưa có cải thiện đáng kể.

“Tôi chưa nhìn thấy những yếu tố mang tính nền tảng đủ mạnh để kéo giá vàng giảm sâu. Vấn đề cốt lõi hiện nay vẫn là nguồn cung”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông, trong bối cảnh người dân vẫn duy trì nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn, các nhịp giảm giá gần đây chủ yếu mang tính kỹ thuật và thường không kéo dài. TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trong bối cảnh nguồn cung vàng trong nước vẫn hạn chế và các bất định địa chính trị chưa sớm hạ nhiệt, giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong năm 2026, với mặt bằng dao động trên mốc 150 triệu đồng/lượng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính.

“Trong bối cảnh nguồn cung vàng vẫn còn hạn chế, thị trường trong nước dường như chỉ chờ cơ hội để tăng giá. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiểu rất rõ nguồn cung của thị trường đến đâu, vì vậy những nhịp giảm gần đây chủ yếu mang tính kỹ thuật và khó kéo dài. Tôi chưa nhìn thấy những yếu tố mang tính nền tảng đủ mạnh để kéo giá vàng giảm sâu ở thời điểm hiện tại.”

Đồng quan điểm với TS. Nguyễn Trí Hiếu về khả năng giá vàng trong nước khó giảm sâu, ông Ngô Thành Huấn, cho rằng giá vàng thế giới vẫn là yếu tố dẫn dắt chính đối với thị trường trong nước. Tuy nhiên, theo ông Huấn, mức độ phản ánh giữa vàng nhẫn và vàng SJC hiện có sự khác biệt đáng kể.

“Giá vàng thế giới tăng thì giá vàng trong nước không thể không tăng. Giá vàng thế giới giảm thì cũng tương tự. Nhưng biên độ của vàng nhẫn và vàng miếng SJC đang có sự khác nhau”, ông Huấn nói.

Theo vị chuyên gia, vàng nhẫn hiện có xu hướng bám sát hơn với diễn biến của giá vàng thế giới do chịu tác động rõ nét hơn từ cung – cầu thị trường. Vì vậy, các nhịp tăng giảm của vàng nhẫn thường đồng pha với giá vàng quốc tế rõ ràng hơn.

Trong khi đó, giá vàng SJC chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam như cơ chế quản lý, nguồn cung hạn chế và chính sách phân phối của các đơn vị kinh doanh vàng. Do đó, trong nhiều giai đoạn biến động, giá vàng SJC có thể giảm chậm hơn hoặc duy trì mức chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới.

Đánh giá về nhịp điều chỉnh mạnh gần đây của thị trường vàng trong nước, ông Huấn cho rằng biến động giá không chỉ phản ánh diễn biến của thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cấu trúc riêng của thị trường vàng Việt Nam.

Theo ông Huấn, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ thu hẹp dần, nhưng khó diễn ra trong ngắn hạn.

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