Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...

Tuần này, ngoài tin tức về chiến tranh ở Vùng Vịnh, giá vàng còn có thể chịu sự chi phối của nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng.

Lúc 7h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 78 USD/oz so với chốt tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương giảm hơn 1,6%, giao dịch ở mức 4.753,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 150,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá bạc giao ngay giảm hơn 2,1%, giao dịch ở mức 79,25 USD/oz.

Cùng thời điểm trên, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng hơn 8% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch ở mức gần 91 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 7%, đạt gần 97 USD/thùng.

Việc dầu thô tăng giá mạnh đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu, làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao lâu hơn, từ đó gây sức ép giảm giá lên thị trường kim loại quý. Đây chính là cơ chế chính truyền dẫn tác động của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông tới diễn biến giá vàng và giá bạc kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2, khiến các kim loại này khó phát huy được vai trò “hầm trú ẩn”.

Tuần vừa rồi, giá vàng đã tăng 1,7%, khi giá dầu giảm mạnh nhờ kỳ vọng rằng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh.

Những diễn biến leo thang trở lại của cuộc chiến vào cuối tuần vừa rồi đang đảo ngược kỳ vọng hòa bình đó, khiến giá các tài sản biến động theo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ vào cùng ngày đã nổ súng vào một tàu container của Iran ở Vịnh Oman, và sau đó lực lượng Mỹ đã bắt giữ con tàu này. Ông Trump nói lý do mà con tàu Iran bị tấn công và bắt giữ là con tàu đã cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các hải cảng của Iran.

Việc Mỹ bắt giữ tàu Iran nói trên diễn ra sau khi Iran tấn công một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz hôm thứ Bảy. Theo Trung tâm Điều hành hàng hải Anh (UKMOC), các tàu chiến của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắn vào con tàu chở dầu này và một tàu container khác cũng bị trúng đạn.

Cùng ngày Chủ nhật, ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ cho nổ tung mọi nhà máy điện và hạ tầng giao thông ở Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn trong tuần này. Ông Trump gọi các cuộc tấn công của Iran vào các tàu cuối tuần qua là "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ và Iran có gặp nhau để tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Pakistan hay không.

Ông Trump đã nói rằng hai bên sẽ đàm phán tại Islamabad vào ngày thứ Hai (20/4). Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Iran cho biết sẽ không tham dự đàm phán trong lúc Hải quân Mỹ còn phong tỏa các cảng của nước này.

Theo giới phân tích, chừng nào Mỹ và Iran chưa đi đến một thỏa thuận kết thúc chiến tranh, giá vàng sẽ còn đương đầu áp lực giảm. Ngoài tin chiến sự, trong tuần này, giá vàng còn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đầu tiên sẽ là báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 3, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Ba. Dữ liệu bán lẻ mạnh hơn kỳ vọng có thể gây áp lực giảm giá lên vàng vì thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Cùng ngày thứ Ba, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành điều trần về việc phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị Chủ tịch Fed. Đảng Dân chủ vẫn đang tìm cách trì hoãn cuộc điều trần này với lý do Bộ Tư pháp Mỹ còn đang điều tra một số quan chức Fed bao gồm Chủ tịch Jerome Powell. Ông Warsh được kỳ vọng sẽ ngả về chính sách tiền tệ nới lỏng, và nếu quy trình phê chuẩn ông cho ghế Chủ tịch Fed diễn ra trơn tru, giá vàng sẽ hưởng lợi.

Tiếp đó, báo cáo về doanh số bán nhà tháng 3 sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và dữ liệu tốt hơn kỳ vọng sẽ gây bất lợi cho giá vàng.

Ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Nếu số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh, mối lo về suy thoái kinh tế Mỹ có thể tăng lên, và vàng sẽ phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn trong suy thoái.

Ngày thứ Sáu, Đại học Michigan sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 4. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ theo khảo sát này đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Việc chỉ số này giảm xuống mức thấp sẽ có lợi cho giá vàng, vì cho thấy tình trạng mong manh của triển vọng kinh tế, ngay cả khi các số liệu vĩ mô khác vẫn ổn.