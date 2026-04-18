Vàng tăng giá sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, SPDR Gold Trust gom gần 8 tấn vàng
Điệp Vũ
18/04/2026, 07:53
Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp, đánh dấu một tuần mua ròng mạnh mẽ...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/4), khi giá dầu thô giảm chóng mặt sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz. Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ tư liên tiếp, đánh dấu một tuần mua ròng mạnh mẽ.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 40,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,84%, đạt 4.831,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 2,4 USD/oz, tương đương tăng 3,06%, đạt 80,95 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 4.879,6 USD/oz.
Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay đạt gần 4.890 USD/oz, nhưng mức giá này không thể duy trì cho tới cuối phiên do đồng USD hồi phục trở lại sau khi giảm sâu vào đầu phiên.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.
Thỏa thuận ngừng bắn này - do Mỹ đứng ra làm trung gian - được ông Trump công bố vào ngày 16/4 và được ký kết giữa Israel và Lebanon. Thỏa thuận có hiệu lực từ 5h chiều cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Sau tuyên bố trên của phía Iran, giá dầu thô và tỷ giá đồng USD cùng sụt mạnh, hỗ trợ cho giá vàng.
Giá dầu thô WTI giao tháng 5 tại thị trường London giảm gần 12%, chốt ở mức 83,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 6 tại thị trường New York giảm 9%, đóng cửa ở mức 90,38 USD/thùng.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm khoảng 0,5%. Tuy nhiên, khi đóng cửa, chỉ số tăng nhẹ 0,01% so với mức chốt của phiên trước, đạt 98,23 điểm.
Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,7%, giá bạc giao ngay tăng 6,6% USD/oz, còn chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,4%.
Những diễn biến này cho thấy vàng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro thay vì một tài sản an toàn. Nguyên nhân là vàng đang chịu sự chi phối của biến động trong kỳ vọng lạm phát và lãi suất. Bất kỳ sự xuống thang nào trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh cũng kéo giá dầu giảm, giải tỏa bớt áp lực lạm phát toàn cầu và giảm kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.
Phiên ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 39% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay, tăng từ mức 32% của ngày hôm trước.
“Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại là một sự kiện quan trọng, gây áp lực giảm lên giá dầu, theo đó làm giảm mối lo về lạm phát và làm tăng kỳ vọng về cắt giảm lãi suất. Tất cả đều tốt cho vàng”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét. Ông dự báo trong ngắn hạn, giá vàng có thể tăng vượt mức 5.000 USD/oz.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 7,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.060,6 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng vàng 4 phiên liên tiếp, với tổng lượng mua ròng của cả tuần đạt 13,4 tấn vàng.
Theo hãng tin Reuters, thị trường vàng vật chất tại khu vực châu Á tuần này giao dịch trầm lắng do giá tăng khiến người mua chần chừ.
Tại Ấn Độ, giá vàng bán lẻ dao động từ thấp hơn 4 USD/oz đến cao hơn 14 USD/oz so với giá vàng chính thức (tính bằng giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế cộng thuế nhập khẩu 6% và thuế tiêu thụ 3%). Trong tuần trước, giá vàng bán lẻ ở nước này dao động từ thấp hơn 6 USD/oz đến cao hơn 9 USD/oz so với giá chính thức.
Tại Trung Quốc đại lục, giá vàng bán lẻ tuần này chênh cao hơn 3-6 USD/oz so với giá vàng quốc tế, từ chỗ cao hơn 3-5 USD/oz trong tuần trước.
“Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới ở Trung Quốc đã giảm về mức chỉ cao hơn 3 USD/oz do nhu cầu yếu”, Giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc của công ty kim loại quý MKS PAMP nhận xét với Reuters.
Tại các thị trường như Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore, giá vàng vật chất bán lẻ trong tuần này ngang bằng hoặc cao hơn từ 1-3 USD/oz so với giá quốc tế.
Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon
21:10, 17/04/2026
Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại
07:16, 17/04/2026
Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?
Khủng hoảng nhôm toàn cầu vì chiến tranh, cơ hội cho Nga và Trung Quốc
Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng nhôm của thế giới, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho Trung Quốc và Nga tăng mạnh xuất khẩu nhôm...
Traphaco báo lợi nhuận quý 1 tăng 42%, mục tiêu mỗi năm ra mắt 10 sản phẩm mới, cổ phiếu kịch trần
Trong giai đoạn 2026–2030, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm. Riêng doanh thu quý 1/2026 tăng 13% và lợi nhuận tăng tới 42%, mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ...
Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/4 tuyên bố nước này mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại trong thời gian Israel và Lebanon ngừng bắn...
Hàng loạt dự án bị bỏ dở tiếp tục là điểm nghẽn bất động sản Trung Quốc
Thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi khó khăn khi hàng loạt dự án căn hộ dang dở chưa thể bàn giao cho người mua...
Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó
Việc Washington không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ Nga và Iran đang khiến Ấn Độ đối mặt nguy cơ thắt chặt nguồn cung và gia tăng chi phí nhập khẩu, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: