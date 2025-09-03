Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, trong bối cảnh nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này và rủi ro kinh tế - chính trị khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro...

Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua ròng gần 13 tấn vàng trong một phiên.

Lúc 6h20 sáng nay (3/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,13%, giao dịch ở mức 3.529,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 112,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.132 đồng (mua vào) và 26.502 đồng (bán ra).

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.534,4 USD/oz, tăng 85,7 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng gần 2,5%. Trước đó, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Lao động (Labor Day) trong phiên ngày thứ Hai (1/9).

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại của giá vàng giao ngay. Năm nay, giá kim loại quý này đã tăng gần 34%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 2,1%, đạt 3.590,9 USD/oz.

“Thị trường vàng đang bước vào giao đoạn tiêu thu mạnh vàng vật chất hàng năm, cùng với đó là kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới”, nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 92% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Trước kỳ nghỉ lễ, kỳ vọng này ở mức 86%. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất theo chiều hướng này là có lợi đối với giá vàng.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, Giám đốc chiến lược Michele Schneider của công ty MarketGauge, cho rằng tín hiệu mua vàng đã được kích hoạt vào cuối tháng 8 vừa qua sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Trong bài phát biểu hôm 22/8 tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell nói rằng sự thay đổi của cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể dẫn tới sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách tiền tệ - một tín hiệu Fed có thể giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Ông Powell đã cho thị trường thấy rằng ông không còn quá lo lắng về việc đưa lạm phát trở lại mức 2%. Tại thời điểm này, điều khiến ông ấy quan tâm nhiều hơn là sự chậm lại của nền kinh tế và thị trường lao động”, bà Schneider nhận xét.

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng gần 3%, mức tăng mạnh nhất trong 4 tuần. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 21 tấn vàng trong tuần.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, động lực cho sự tăng giá của vàng là nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh xung đột địa chính trị và thương mại, cùng sự suy yếu của đồng USD trên diện rộng.

Những bấp bênh liên quan tới các chính sách của Tổng thống Donald Trump làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Chưa kể, chiến dịch gây áp lực đòi giảm lãi suất của ông Trump đối với Fed, bao gồm việc ông dọa sa thải ông Powell và đã sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, cũng làm dấy lên mối lo ngại về sự độc lập của Fed.

“Những cáo buộc nhằm vào bà Cook cho thấy sự cảnh báo rõ ràng đối với các thành viên khác của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) rằng họ nên ngả theo áp lực cắt giảm lãi suất từ Chính phủ… Điều này khiến việc đầu tư vàng trở nên hấp dẫn hơn”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét. FOMC là bộ phận ra quyết định chính sách tiền tệ trong Fed.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số nhà phân tích cho rằng việc đóng cửa vững chắc trên mốc 3.500 USD/oz có thể là tín hiệu về một đợt tăng mới của giá vàng, chấm dứt giai đoạn lình xình của những tháng mùa hè.

Tuy nhiên, có một báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có thể ảnh hưởng mạnh đến đường đi của giá vàng trong thời gian tới, và đó là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Theo nhà phân tích Zain Vawda của trang MarketPulse by Oanda, một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo có thể làm gia tăng khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng này, qua đó tạo ra lực hỗ trợ mạnh hơn cho giá vàng.

“Tôi không cho là Fed sẽ hạ lãi suất mạnh như vậy ngay cả khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp đưa ra những con số ảm đạm. Tuy nhiên, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng đó vào giá các tài sản và mở ra một đợt tăng giá mới của vàng”, ông Vawda nói thêm.

Phiên ngày thứ Ba, SPDR Gold Trust mua ròng 12,9 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 990,6 tấn vàng. Đây là mức nắm giữ lớn nhất của “cá mập” này kể từ tháng 8/2022.

“Lực mua của các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tạo ra một mặt sàn nâng đỡ giá vàng, nhưng việc các quỹ ETF mua ròng vàng mạnh trở lại là yếu tố cần thiết để giá vàng bứt phá mạnh mẽ hơn. Mục tiêu giá vàng của chúng tôi cho cuối năm nay là 3.675 USD/oz”, theo trưởng chiến lược Natasha Kaneva của ngân hàng JPMorgan Chase. Bà Kaneva cũng cho rằng đến cuối năm 2026, giá vàng có thể lên tới mức 4.250 USD/oz.