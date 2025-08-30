Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ duy trì khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9. Với phiên tăng này, giá vàng hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 30,4 USD/oz, tương đương tăng gần 0,9%, đạt 3.448,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 110,1 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.132 đồng (mua vào) và 26.502 đồng (bán ra), giảm tương ứng 9 đồng và 29 đồng so với sáng qua.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 2,24%; giá vàng quy đổi tăng 2,3 triệu đồng/lượng; tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank giảm 18 đồng/USD.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 3.515,7 USD/oz.

Trong tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 4,8% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 5,4 triệu đồng/lượng.

Động lực tăng chủ yếu của giá vàng trong tháng này là khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên và sự suy yếu của đồng USD. Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên những diễn biến này có lợi cho giá vàng.

Theo báo cáo ngày 29/8 từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đồng thời là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - tăng 2,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phù hợp với dự báo, dù cao hơn mức tăng của tháng 6 và cao nhất kể từ tháng 2.

PCE toàn phần tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, cùng đều phù hợp với dự báo.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường lãi suất tương lai vẫn đặt cược khả năng hơn 86% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Hồi cuối tháng 7, khả năng này là dưới 70%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ 0,04%, đạt 97,86 điểm. Tuần này, chỉ số tăng 0,14%, nhưng trong tháng này, chỉ số đã giảm 1,3% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi đang dự báo Fed sẽ hạ lãi suất, có thể là hai lần, trong năm nay. Điều này đang hỗ trợ cho giá hàng hóa cơ bản, trong đó có vàng và bạc”, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, ông David Meger, nói với hãng tin Reuters.

Tuần này, giá vàng còn được hỗ trợ bởi việc Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Lisa Cook của Fed và bà Cook đã đâm đơn kiện ông Trump. Động thái của ông chủ Nhà Trắng đặt ra mối lo ngại về sự độc lập của Fed, và do đó thúc đẩy vai trò “hầm trú ẩn” của vàng.

“Giá vàng đang hưởng lợi từ tình trạng bấp bênh xung quanh sự độc lập của Fed. Điều này thể hiện qua việc các quỹ ETF vàng đã mua ròng gần 15 tấn vàng chỉ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, dư địa tăng của giá vàng trên ngưỡng 3.400 USD/oz ngày càng hạn chế”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 9,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 977,7 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần này, quỹ mua ròng gần 21 tấn vàng. Trong tháng 8, quỹ mua ròng 22,3 tấn vàng.