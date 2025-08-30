Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ duy trì khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9. Với phiên tăng này, giá vàng hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 30,4 USD/oz, tương đương tăng gần 0,9%, đạt 3.448,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 110,1 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.132 đồng (mua vào) và 26.502 đồng (bán ra), giảm tương ứng 9 đồng và 29 đồng so với sáng qua.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 2,24%; giá vàng quy đổi tăng 2,3 triệu đồng/lượng; tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank giảm 18 đồng/USD.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 3.515,7 USD/oz.
Trong tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 4,8% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 5,4 triệu đồng/lượng.
Động lực tăng chủ yếu của giá vàng trong tháng này là khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên và sự suy yếu của đồng USD. Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên những diễn biến này có lợi cho giá vàng.
Theo báo cáo ngày 29/8 từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đồng thời là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - tăng 2,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phù hợp với dự báo, dù cao hơn mức tăng của tháng 6 và cao nhất kể từ tháng 2.
PCE toàn phần tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, cùng đều phù hợp với dự báo.
Sau khi báo cáo được công bố, thị trường lãi suất tương lai vẫn đặt cược khả năng hơn 86% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Hồi cuối tháng 7, khả năng này là dưới 70%.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ 0,04%, đạt 97,86 điểm. Tuần này, chỉ số tăng 0,14%, nhưng trong tháng này, chỉ số đã giảm 1,3% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
“Chúng tôi đang dự báo Fed sẽ hạ lãi suất, có thể là hai lần, trong năm nay. Điều này đang hỗ trợ cho giá hàng hóa cơ bản, trong đó có vàng và bạc”, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, ông David Meger, nói với hãng tin Reuters.
Tuần này, giá vàng còn được hỗ trợ bởi việc Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Lisa Cook của Fed và bà Cook đã đâm đơn kiện ông Trump. Động thái của ông chủ Nhà Trắng đặt ra mối lo ngại về sự độc lập của Fed, và do đó thúc đẩy vai trò “hầm trú ẩn” của vàng.
“Giá vàng đang hưởng lợi từ tình trạng bấp bênh xung quanh sự độc lập của Fed. Điều này thể hiện qua việc các quỹ ETF vàng đã mua ròng gần 15 tấn vàng chỉ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, dư địa tăng của giá vàng trên ngưỡng 3.400 USD/oz ngày càng hạn chế”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 9,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 977,7 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần này, quỹ mua ròng gần 21 tấn vàng. Trong tháng 8, quỹ mua ròng 22,3 tấn vàng.
Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng
Chứng khoán Mỹ hoàn tất 4 tháng tăng liên tiếp, giá dầu giảm
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trước khi bước vào một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, nhưng chỉ số S&P 500 hoàn tất một tuần tăng điểm và tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp...
Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump
Một tòa án phúc thẩm của Mỹ ngày 29/8 bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Động thái này được đánh giá là làm rung chuyển chính sách thương mại mang màu sắc bảo hộ của Washington...
Singapore cùng nhiều nước lập nhóm thương mại
Một loạt nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gồm Singapore và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang chuẩn bị công bố một nhóm mới nhằm thúc đẩy “sự cởi mở thương mại”...
Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu
Doanh số của hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục giảm mạnh ở châu Âu trong tháng 7, khi người mua xe tại thị trường khu vực này chuộng xe BYD hơn...
Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ
Một phái đoàn quan chức Canada đã tới Washington để đàm phán thương mại, nhưng đã về nước mà không có thỏa thuận thương mại nào...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: