Giá vàng thế giới tăng dữ dội, trong nước chậm nhịp

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 56,64 triệu đồng/lượng và 57,54 triệu đồng/lượng, tăng 260.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,95 triệu đồng/lượng và 69,65 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Hai tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 27,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,5%, chốt ở mức 1.861,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,4 USD/oz so với đóng cửa phiên New York, đứng ở mức 1.863,3 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 55,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,4 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 14,7 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang chênh quốc tế 2,3 triệu đồng/lượng.

Cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine vào Israel vào cuối tuần vừa rồi, và sự đáp trả quyết liệt của Israel sau đó, đang làm dấy lên mối lo ngại rằng xung đột quân sự này có thể vượt khỏi dải Gaza, lan rộng khắp Trung Đông - khu vực vốn dĩ luôn có nhiều mầm mống của sự bất ổn trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Trong những diễn biến cho thấy sự căng thẳng, Hamas đe doạ sẽ sát hại một con tin người Israel mỗi lần phía Israel ném bom nhà dân của Palestine mà không cảnh báo trước. Về phần mình, Israel đã huy động một số lượng lớn chưa từng thấy 300.000 quân dự bị và tiến hành phong toả dải Gaza - một động thái khiến giới quan sát lo ngại rằng Israel có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ.

Trong bối cảnh như vậy, nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro trên thị trường quốc tế đã đẩy giá kim loại quý này lên mức cao nhất kể từ hôm 29/9. Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nói rằng còn có nhiều câu hỏi xung quanh việc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Trung Đông.

Ông Haberkorn nhận định nếu căng thẳng còn leo thang cao hơn, giá vàng có thể tăng trở lại mốc 1.900 USD/oz. Tuy nhiên, nếu tình hình được kiểm soát, giá vàng sẽ chịu sự chi phối trở lại của các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Ngoài bất ổn địa chính trị, các nội dung mà nhà đầu tư quan tâm trong tuần này có biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố vào ngày thứ Tư, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Tư, và tiếp đến là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 công bố vào ngày thứ Năm.

Trong 5 năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 57%. Đơn vị: USD/oz.

“Chúng tôi không cho rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh kinh tế ngày càng bấp bênh. Triển vọng lãi suất cực đại bất ngờ được đẩy lên gần hơn, mặc cho sức ép lạm phát từ giá dầu tăng”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận định.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 28% Fed tăng lãi suất thêm một lần trong thời gian còn lại của năm nay.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên bất kỳ tín hiệu mềm mỏng nào từ Fed - ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới - cũng đều có lợi cho giá vàng. Ngược lại, tín hiệu lãi suất cao hơn lâu hơn từ Fed như trong thời gian gần đây là một yếu tố gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng.

Trong một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư còn bi quan về triển vọng giá vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xu hướng bán ròng vàng trong phiên đầu tuần, xả 4,1 tấn vàng, còn nắm giữ 861,8 tấn vàng. Trong 4 phiên liên tiếp vào tuần trước, quỹ bán ròng tổng cộng 9,1 tấn vàng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.200 đồng (mua vào) và 24.570 đồng (bán ra), tăng 25 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.