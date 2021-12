Giá vàng thế giới tăng “rón rén”, trong nước nhảy gần nửa triệu đồng

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,7 triệu đồng/lượng và 52,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 60,8 triệu đồng/lượng và 61,5 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 600.000 đồng đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,6-11,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.784,8 USD/oz, tăng 1,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 49,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng tăng gần 0,8%, đánh dấu phiên tăng đầu tiên sau khi giảm liên tục từ đầu tuần. Sự hồi phục này của giá vàng cho thấy kim loại quý đang phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh nhiều tài sản như cổ phiếu, dầu thô và Bitcoin đồng loạt bị bán tháo do mối lo về sự xuất hiện của biến chủng Omicron và lập trường chính sách tiền tệ dịch chuyển về hướng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng tăng còn do số liệu việc làm tháng 11 của Mỹ không đạt kỳ vọng. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tốc độ tạo việc làm trong khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra chậm hơn dự báo. Có 210.000 công việc mới, thấp hơn nhiều so với con số 573.000 công việc mà các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát nhận định trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh còn 4,2%, so với mức dự báo 4,5%, vì nhiều người không có việc làm nhưng từ bỏ ý định kiếm việc nên không được coi là người thất nghiệp.

“Số liệu việc làm đã gây bất ngờ theo chiều hướng tiêu cực, và giá vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, việc đào sâu bản báo cáo cho thấy số liệu này sẽ không khiến Fed thay đổi mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thắt chặt”, chiến lược gia Edward Moya của Oanda nói với trang Kitco News. Điều này có nghĩa là giá vàng tiếp tục đương đầu với áp lực giảm từ chủ trương chính sách tiền tệ của Fed.

Trong tuần này, báo cáo lạm phát tháng 11 của Mỹ sẽ là căn cứ quan trọng để thị trường nhận định về việc Fed có thể trở nên cứng rắn tới mức nào trong cuộc họp vào trung tuần tháng 12.

Giới chuyên gia có sự chia rẽ lớn khi dự báo về triển vọng giá vàng tuần này. Trong số các chuyên gia được Kitco News khảo sát, 27% dự báo giá lên, 36% dự báo giá giảm, và 36% dự báo giá đi ngang. Kết quả này cho thấy giá vàng đang ở trong tình trạng không có một xu hướng rõ ràng.

“Số liệu lạm phát tháng 11 có thể khiến Fed đẩy tốc độ cắt giảm chương trình mua tài sản thêm 5-10 tỷ USD mỗi tháng. Đó là lý do thị trường kỳ vọng đồng USD có thể tăng giá thêm, và đó cũng chính là lý do vì sao giá vàng mắc kẹt dưới 1.800 USD/oz”, ông Moya nói.

Trên phương diện kỹ thuật, giá vàng đang được hỗ trợ ở mức 1.770 USD/oz và tiếp đó là 1.750 USD/oz. Ngưỡng kháng cự của vàng vẫn là 1.800 USD/oz. Theo một số chuyên gia, nếu không giữ được mốc 1.750 USD/oz, giá vàng sẽ tiếp tục giảm về 1.680 USD/oz.

Ông Moya cho rằng thị trường vàng trong tuần này sẽ có tâm lý “chờ xem” về lạm phát và các diễn biến liên quan đến biến chủng Omicron.

“Sắp tới sẽ là một giai đoạn giằng co nữa của giá vàng. Mọi người vẫn đang lạc quan rằng sẽ không lặp lại tình trạng phong toả ngặt nghèo như hồi đầu đại dịch, nhưng tình hình lây nhiễm ở nhiều bang của Mỹ vẫn đang căng thẳng. Giá vàng có thể củng cố ở vùng 1.750-1.800 USD/oz trước khi có báo cáo lạm phát và cuộc họp của Fed”, ông Moya nói.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh sáng nay, lên ngưỡng 96,3 điểm, từ mức 96,15 điểm chốt tuần trước.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.480 đồng (mua vào) và 23.530 đồng (bán ra), tăng tương ứng 20 đồng và 10 đồng so với cuối tuần.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.930 đồng và 23.170 đồng, tăng 230 đồng ở cả hai đầu giá.