Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp
Hoàng Phú
23/08/2025, 14:23
Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).
Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy sôi động của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Bất chấp biến động kinh tế toàn cầu và những thay đổi trong danh mục sản phẩm, nhiều Thành viên Kinh doanh đã chứng minh bản lĩnh, tiên phong mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và đóng góp mạnh mẽ cho sự tăng trưởng chung.
THỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG, THÀNH VIÊN BỨT PHÁ
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV, nhấn mạnh: “Những con số ấn tượng của năm 2024 không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của từng Thành viên, mà còn là minh chứng cho sự lớn mạnh của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam. Các Thành viên đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính chuyên nghiệp, minh bạch, khi tuân thủ nghiêm ngặt quy định của MXV và các Sở giao dịch hàng hóa liên thông”.
Theo số liệu MXV, năm 2024 ghi nhận sự bứt phá rõ rệt của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng cả về thị phần và khối lượng giao dịch.
Sự phân hóa thị phần cho thấy cuộc đua ngày càng khốc liệt, nhóm top đầu củng cố vai trò dẫn dắt, trong khi các gương mặt mới nổi tạo sức ép cạnh tranh mạnh mẽ. Ngay cả những Thành viên có thời gian hoạt động lâu năm, quy mô lớn, vẫn có thể bị mất thứ hạng bởi các Thành viên mới nhưng hoạt động bài bản, hiệu quả và đón đầu được các xu hướng của thị trường.
Ví dự như Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh hàng hóa Tornado nhanh chóng nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, đồng thời tài trợ các hoạt động cộng đồng như cuộc thi CFO Got Talent. Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư SFVN đã phối hợp cùng Synergy Link Capital và Straits Academy (Singapore) tổ chức khóa đào tạo quốc tế về thị trường hàng hóa tại Việt Nam, thu hút hơn 100 nhà đầu tư - một bước tiến quan trọng trong hội nhập và nâng tầm năng lực thị trường.
HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNG HÓA KHU VỰC
Thành tích nổi bật của các Thành viên trong năm 2024 góp phần củng cố vị thế của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam trong khu vực. Đây là bước đệm quan trọng để MXV tiến gần hơn mục tiêu trở thành Trung tâm giao dịch hàng hóa hàng đầu châu Á.
Đại diện lãnh đạo MXV khẳng định: “15 năm qua là hành trình của sự nỗ lực, kiên định và đồng hành. Chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân tới các Thành viên - những đối tác đã luôn gắn bó và cùng nhau kiến tạo thành công. Với nền tảng vững chắc, MXV cùng các Thành viên sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ giao dịch hàng hóa khu vực và thế giới”.
Năm 2025, dấu mốc 15 năm thành lập MXV, sẽ là giai đoạn bản lề để thị trường bứt phá, sánh vai cùng các trung tâm giao dịch lớn trong khu vực. MXV đặt mục tiêu không chỉ kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế, mà còn trở thành cầu nối đưa các sản phẩm thế mạnh như cà phê, hạt tiêu, nông sản… vươn ra toàn cầu.
Những Thành viên xuất sắc 2024 không chỉ là “cánh chim đầu đàn” thúc đẩy thanh khoản và đổi mới sản phẩm, mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng MXV trong hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến giao dịch hàng hóa uy tín trong khu vực.
