Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, trong nước “bất động”

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 67 triệu đồng/lượng và 68,3 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng miếng hiện không có thay đổi đáng kể.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,95 triệu đồng/lượng và 56,05 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 300.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 33,2 USD/oz, tương đương giảm 1,7%, còn 1.919,1 USD/oz. Đây là mức thấp nhất của giá vàng kể từ hôm 28/2, theo dữ liệu từ TradingView.

Phiên sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng phục hồi yếu ớt. Lúc gần 10h trưa, giá vàng giao ngay tăng 2,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đứng ở 1.921,2 USD/oz.

Mức giá này tương đương 53,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 14 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang làm suy giảm nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Vòng đàm phán thứ năm giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày thứ Ba, trong lúc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Kyiv. Việc hai bên duy trì đàm phán đã là một tín hiệu tích cực, góp phần đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba.

“Một chút hy vọng mong manh rằng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn tới xuống thang căng thẳng đã ảnh hưởng đến nhu cầu tìm kiếm ‘hầm trú ẩn’ ở vàng”, nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Evangelista, trong lúc còn chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine, thị trường sẽ còn biến động mạnh và mức độ bất định sẽ còn cao, nên nhà đầu tư vẫn có nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn như vàng.

Tính đến phiên ngày thứ Ba, giá vàng đã giảm phiên ba phiên liên tiếp, chuỗi phiên mất giá dài nhất của kim loại quý này kể từ cuối tháng 1.

Áp lực mất giá đối với vàng còn đến từ việc Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày kết thúc vào rạng sáng ngày 17/3 theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là đợt nâng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương này kể từ năm 2018.

Khả năng Fed nâng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong những phiên gần đây, gây áp lực giảm lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt gần 2,2% trong phiên ngày thứ Ba, cao nhất kể từ năm 2019.

“Thị trường đang chờ xem Fed sẽ phát tín hiệu như thế nào, sẽ cứng rắn tới mức nào. Điều này sẽ quyết định triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn”, nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nhận định.

Ngoài ra, trong phiên này, giá vàng còn gặp bất lợi khi số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ không cao như dự kiến. Giá năng lượng tăng cao trong tháng 2 đã khiến chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng tăng kỷ lục 0,8% so với tháng 1 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng so với tháng 1 thấp hơn mức dự báo tăng 0,9% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mức 98,9 điểm, không có nhiều thay đổi so với sáng qua.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.440 đồng (mua vào) và 23.500 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.740 đồng và 23.020 đồng, giảm 10 đồng ở cả hai đầu giá.