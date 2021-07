Giá vàng trong nước đứng im dù thế giới giảm, USD tự do sụt mạnh

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,5 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng với mức giá sáng qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp DOJI duy trì báo giá vàng miếng SJC ở mức này.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,8 triệu đồng/lượng và 57,45 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, cũng không thay đổi so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 7,3 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 7,1 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới liên tục tăng từ đầu tuần do giá vàng miếng hầu như “bất động” trong khi giá vàng quốc tế duy trì xu hướng giảm nhỏ giọt.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng “nằm im”. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51,35 triệu đồng/lượng và bán ra là 52,15 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua. Giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu đi ngang ở mức 51,51 triệu đồng/lượng và 52,21 triệu đồng/lượng.

Giới kinh doanh vàng cho biết giao dịch vàng những ngày gần đây rơi vào trạng thái rất ảm đạm do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều cửa hiệu của các công ty vàng bạc đá quý lớn đã tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Theo thông báo của Bảo Tín Minh Châu, công ty này đã tạm dừng giao dịch trực tiếp tại Hà Nội từ ngày 19/7 và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại. Tại Tp.HCM, Công ty SJC đóng cửa 4 cửa hàng và trung tâm vàng bạc đá quý trong thời gian dự kiến từ 8-22/7.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.180 đồng (mua vào) và 23.250 đồng (bán ra), giảm tương ứng 20 đồng và 30 đồng so với sáng qua. Trong 3 ngày liên tiếp, giá USD tự do đã giảm tổng cộng 80 đồng.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.920 đồng và 23.120 đồng, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.801 USD/oz, giảm 3,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương gần 50,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ, giá vàng giảm 6,6 USD/oz, chốt ở 1.804,3 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Giá vàng đang ở ngưỡng thấp nhất trong 1 tuần dù đồng USD đã giảm khỏi mức đỉnh của 3 tháng rưỡi thiết lập trong phiên trước. Chỉ số Dollar Index sáng nay hạ về 92,8 điểm, từ mức hơn 93 điểm vào sáng qua.

Giới phân tích nói rằng tâm lý ham thích rủi ro của các nhà đầu tư đang tăng lên, khiến những tài sản “vịnh tránh bão” như vàng và USD suy yếu trong khi giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh hai liên liên tiếp. Sắc xanh cũng phủ khắp các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á sáng 22/7.

Mấy phiên trước, khi tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao vì biến chủng Delta của Covid-19, các nhà đầu tư cũng không mua vàng nhiều mà thay vào đó mua USD và Yên Nhật. Điều này đưa USD tăng giá mạnh, gây áp lực mất giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng phiên đêm qua, thoát khỏi mức đáy từ tháng 2 thiết lập vào đầu tuần. Hiện lợi suất này dao động quanh ngưỡng 1,29%, từ mức 1,21% vào sáng qua. Lợi suất tăng được xem như một dấu hiệu về lạc quan tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt sức ép mất giá đối với vàng - một tài sản không mang lãi suất.

“Chứng khoán, lợi suất trái phiếu và giá đầu dều tăng trở lại. Đang có những dấu hiệu của xu hướng giao dịch dựa trên kỳ vọng tăng trưởng kinh tế khả quan và lạm phát tăng. Điều này không có lợi cho một kênh đầu tư an toàn như vàng”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures nhận định.