Giá vàng nhẫn 9999 tại một doanh nghiệp thấp hơn SJC tới 11 triệu đồng/lượng

Kỳ Phong

29/04/2026, 14:01

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 10 - 11 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). Ngược lại, tại Bảo Tín Minh Châu (với nhẫn tròn trơn 999.9) và Mi Hồng (vàng 999), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không có chênh lệch. Trong khi đó, tại DOJI, PNJ và Phú Quý, giá vàng miếng SJC nhỉnh hơn vàng nhẫn khoảng 400 đến 500 ngàn đồng/lượng…

Khảo sát thị trường vàng sáng 29/4 cho thấy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tính trong tháng 4, giá vàng trong nước giảm khoảng 6,2%, từ mức 176,8 triệu đồng/lượng xuống quanh 166 triệu đồng/lượng. So với đỉnh 190,8 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1/2026, giá vàng đã giảm 24,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm khoảng 13%.

Dựa trên bảng giá niêm yết ngày 29/4/2026, giá vàng miếng SJC có sự phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu. Giá mua cao nhất thuộc về Mi Hồng ở mức 164,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán thấp nhất ghi nhận tại Ngọc Thẩm ở mức 165,5 triệu đồng/lượng. Phần lớn doanh nghiệp như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm duy trì chênh lệch mua – bán quanh 3 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng có mức thấp nhất, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới từ đầu năm đến 29/4/2026 (Nguồn: WiGroup)

Cụ thể, tại Công ty SJC, vàng miếng SJC (các loại 1 lượng, 10 lượng, 1kg) được niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. Với các loại quy cách nhỏ hơn (0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), giá bán nhỉnh hơn, dao động 166,02 – 166,03 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn SJC 99,99%, giá ở mức 162,5 – 165,5/165,6 triệu đồng/lượng, tương ứng biên độ mua – bán khoảng 3 – 3,1 triệu đồng/lượng. So với vàng nhẫn, vàng miếng SJC cao hơn khoảng 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 400 – 500 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, cũng ghi nhận biên độ tương tự. So với vàng nhẫn, vàng miếng SJC cao hơn khoảng 500 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng 9999 tại một số thương hiệu khảo sát sáng 29/4/2026.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 cũng giao dịch cùng mức giá này. Trong khi đó, các dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 ở mức 161 – 165 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, với biên độ mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp hơn khoảng 0,5 triệu đồng/lượng. Riêng vàng trang sức 999.9 ở mức 161 – 165 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 29/4, giá vàng thế giới quy đổi đã bao gồm thuế, phí ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước (khoảng 163 – 166 triệu đồng/lượng) đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5(mua) – 17,5 triệu đồng/lượng (bán). Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 có mức chênh lệch phân hóa mạnh: tại một số doanh nghiệp chỉ cao hơn khoảng 14 – 17 triệu đồng/lượng (mua, bán). Tuy nhiên, tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn 9999 chỉ ở mức khoảng 151,5 – 155,5 triệu đồng/lượng (mua, bán), chỉ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 3 – 7 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức chênh của các thương hiệu khác.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 164,3 – 165,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 999 cũng giao dịch cùng mức giá, không ghi nhận chênh lệch so với vàng miếng SJC.

Tại PNJ, vàng miếng SJC ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng. Các dòng vàng nhẫn như nhẫn tròn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo 999.9, vàng Phúc Lộc Tài 999.9 và vàng PNJ – Phượng Hoàng cùng ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp hơn khoảng 400 ngàn đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 999.9 ở mức 151,5 – 155,5 triệu đồng/lượng, với biên độ khoảng 4 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp hơn khoảng 10 – 11 triệu đồng/lượng.

Xét tổng thể, Ngọc Thẩm là đơn vị có chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cao nhất. Ngược lại, tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, hai loại vàng gần như không có chênh lệch. Các doanh nghiệp còn lại như DOJI, PNJ và Phú Quý ghi nhận mức chênh phổ biến khoảng 400 – 500 ngàn đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, biên độ mua – bán cao nhất cũng thuộc về Ngọc Thẩm, khoảng 4 triệu đồng/lượng, trong khi các thương hiệu khác duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp…

Chủ tịch Fed Jerome Powell đứng trước quyết định lớn cuối cùng: Rời đi hay ở lại?

Câu chuyện kế nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giờ đây phụ thuộc vào một quyết định mà chỉ Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đưa ra…

Thủ tướng yêu cầu trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong quý II

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong quý II/2026, nhằm tạo nền tảng huy động hiệu quả các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở khoảng 0,75% trong 3 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm 2026, sau lần nâng lãi suất vào tháng 12/2025...

[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”

Các tổ chức tín dụng đang chuyển từ mô hình dựa vào tài sản thế chấp sang kiến tạo số, xây hệ sinh thái: đánh giá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, dòng tiền và các mô hình chấm điểm tín dụng, kết hợp với cơ chế bảo lãnh. Sự dịch chuyển này đang tái định hình dòng chảy vốn, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp minh bạch, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với những doanh nghiệp chậm chuyển đổi...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

Huế: Khở động chương trình "dựng lại mái ấm" cho con em người nhiễm chất độc hóa học

Xử lý sai phạm đất đai, hoàn thiện pháp lý đồng bộ để tháo gỡ vướng mắc

Bộ Y tế đề xuất phạt 10-30 triệu đồng nếu phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch

Chủ tịch Fed Jerome Powell đứng trước quyết định lớn cuối cùng: Rời đi hay ở lại?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

