Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 67,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,95 triệu đồng/lượng và 56,15 triệu đồng/lượng, tương ứng đi ngang và tăng 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 67,2 triệu đồng/lượng và 68,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 200.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước đang chững lại ở vùng 68 triệu đồng/lượng, sau khi đạt kỷ lục mọi thời đại hơn 74 triệu đồng/lượng vào tuần trước. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,7-14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.936,6 USD/oz, tăng 8,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Mức giá này tương đương 53,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên New York ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay tăng 9,1 USD/oz, tương đương tăng gần 0,5%, chốt ở 1.928,2 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Vàng tăng giá cho dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đợt nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2018.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Fed nâng lãi suất ngắn hạn 0,25 điểm phần trăm – một động thái không nằm ngoài dự báo – nhằm kiểm soát đà tăng của lạm phát. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ mà Fed đưa ra đã khiến thị trường ngạc nhiên.

Fed dự báo đến cuối năm nay, lãi suất sẽ đạt mức 1,9%, từ mức 0,25-0,5% sau lần nâng đầu tiên này. Như vậy có nghĩa là Fed sẽ có thêm 6 lần nâng nữa trong năm nay, tức là trong tất cả các cuộc họp định kỳ còn lại của năm, lần nào Fed cũng nâng lãi suất.

“Vàng đang trụ tốt, vì đợt lao dốc gần đây của giá vàng có thể đã kết thúc. Tôi dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 1.880-1.960 USD/oz trong ngắn hạn”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin CNBC.

“Tuy nhiên, Fed thể hiện quan điểm cứng rắn hơn so với dự báo. Họ định tăng lãi suất trong tất cả các cuộc họp của năm nay. Điều này báo hiệu không tốt cho giá vàng”.

Giá vàng đang được hỗ trợ khi đồng USD giảm giá mạnh. Chỉ số Dollar Index giảm 0,5% trong phiên Mỹ, và tiếp tục giảm thêm 0,3% trong phiên châu Á sáng nay, còn 98,3 điểm.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây áp lực giảm lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2019, gần 2,2%, sau tuyên bố nâng lãi suất của Fed.

Ngoài ra, nhu cầu nắm vàng để phòng ngừa rủi ro cũng suy yếu khi Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán về một thoả thuận ngừng bắn.

Tờ Finnacial Times ngày 16/3 đưa tin rằng Nga và Ukraine đã đạt “bước tiến quan trọng” về một kế hoạch hoà bình và sự rút quân của Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi nói triển vọng đạt một thoả thuận hoà bình đã bắt đầu “trở nên thực tế hơn”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với đài BBC rằng “có một số hy vọng để hai bên đạt thoả thuận” và truyền thông nhà nước Nga cũng dẫn thông tin từ điện Kremlin với quan điểm tương tự.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.430 đồng (mua vào) và 23.490 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank báo giá USD đi ngang so với hôm qua, ở mức 22.740 đồng và 23.020 đồng.