Giá vàng trong nước tụt mạnh khỏi mốc 61 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm nhỏ giọt nhưng giá vàng miếng sáng nay (9/12) sụt hơn 300.000 đồng mỗi lượng và không giữ được mốc 61 triệu đồng/lượng. Giá USD ngân hàng cũng giảm mạnh trở lại, trong khi giá USD tự do đi ngang.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,88 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 320.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,7 triệu đồng/lượng và 52,4 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 60,25 triệu đồng/lượng và 60,95 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,3-11,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.784,2 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại New York.

Mức giá này tương đương 49,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng, một phần do giá vàng thế giới giảm và một phần do tỷ giá USD giảm.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay chốt ở 1.784,4 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên trước.

Vàng giảm giá do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, nhưng mức giảm hạn chế do vàng được hỗ trợ bởi đồng USD đi xuống.

Việc giá vàng biến động chậm lại cũng cho thấy giới đầu tư đang có tâm lý “chờ xem” cho tới khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được xem là căn cứ quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc lập trường chính sách tiền tệ trong cuộc họp vào tuần tới.

Sáng nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 dao động quanh ngưỡng 1,52%, từ mức 1,46% của sáng qua. Trong khi đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm về ngưỡng 96 điểm, từ mức 96,15 điểm của sáng qua.

“Áp lực giảm đối với giá vàng lúc này là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, nhưng khả năng tăng cao hơn nữa của lợi suất là khá hạn chế”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures nhận định.

Còn theo nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades, với kịch bản chính sách của Fed dịch chuyển theo hướng thắt chặt, đồng USD có khả năng tiếp tục tăng giá, khiến giá vàng khó có cơ hội tăng.

Tương tự, nhà phân tích cấp cao Edward Moya thuộc Oanda cho rằng bản báo cáo lạm phát của Mỹ có thể “tiếp tục thổi bùng sự đặt cược vào khả năng Fed sớm nâng lãi suất”. Giới chuyên gia dự báo CPI tháng 11 của Mỹ tăng 0,7% so với tháng 10, theo Dow Jones.

Vàng là một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên thường gặp bất lợi khi lãi suất tăng hoặc khi USD lên giá.

“Vàng ở thời điểm hiện tại không phải là một mũi tên, mà là một chiếc lông chim. Nhà đầu tư bán một chút, mua một chút. Thị trường giao dịch thưa thớt nên giá khó xác định xu hướng”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.530 đồng (mua vào) và 23.580 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.790 đồng và 23.030 đồng, giảm 170 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.