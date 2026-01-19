Giá vàng và giá bạc có thể chững lại sau khởi đầu năm tốt chưa từng thấy

Giá vàng và giá bạc lập kỷ lục mới trong tuần vừa rồi, nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần khởi đầu năm mới tốt nhất từ trước tới nay. Giới phân tích cho rằng một giai đoạn ổn định và tích lũy có thể sẽ là tín hiệu lành mạnh của thị trường kim loại quý.

Giá vàng kết thúc tuần trước dưới mức chủ chốt 4.600 USD/oz, nhưng vẫn tăng gần 1,9% trong cả tuần. Tương tự, giá bạc không giữ được mốc kỷ lục gần 94 USD/oz, nhưng đã tăng gần 13% trong tuần.

Chỉ trong nửa đầu tháng 1, giá vàng đã tăng gần 6%, đánh dấu sự khởi động một năm mới tốt chưa từng có trong lịch sử, có khả năng lặp lại mức tăng 7% trong cả tháng 1 của năm ngoái. Giá bạc đã tăng hơn 24% từ đầu năm tới nay, mạnh nhất kể từ năm 1983, có cơ hội lặp lại mức tăng kỷ lục 26% trong tháng 1 của năm 1983 - theo trang Kitco News.

Sau khi mở cửa phiên châu Á sáng nay (19/1), giá vàng thế giới tăng dữ dội. Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 80 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương tăng 1,7%, đạt gần 4.680 USD/oz.

Với mức tăng lớn của giá vàng và giá bạc trong 2 tuần đầu năm, cộng thêm kết quả tăng ấn tượng của năm ngoái, giới phân tích cho rằng rất khó để dự báo các diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, một thời kỳ trầm lắng và ổn định có thể sẽ là điều lành mạnh cho giá kim loại quý.

“Đối với tôi, việc giá vàng giữ ổn định quanh ngưỡng 4.600 USD/oz sẽ là một sự tích lũy kinh điển sau thời kỳ tăng dữ dội suốt 1 năm qua. Tôi cho rằng đó không phải là dấu hiệu cho thấy thị trường đã kiệt sức, mà chỉ đang quay vòng, tái cân bằng và xác định xem chất xúc tác mới sẽ đến từ đâu”, ông Neil Welsh - trưởng bộ phận kim loại quý của công ty Britannia Global Markets - nhận định với Kitco News.

Ông Welsh cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi giá vàng và giá bạc chững lại, nhất là khi số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần vừa rồi cho thấy một nền kinh tế còn vững, đồng nghĩa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ lập trường “chờ xem” trước khi có động thái lãi suất.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME cho thấy các nhà giao dịch đang tin rằng Fed sẽ không giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay.

“Sau 12 tháng tăng mạnh của giá vàng, một số nhà đầu tư đang bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu dư địa tăng của giá vàng trong ngắn hạn có trở nên hạn chế hơn không và liệu các kim loại hay tài sản khác có hấp dẫn hơn không. Sự xoay vòng này không làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng ở góc độ cấu trúc, nhưng đồng nghĩa rằng thị trường trở nên thận trọng hơn với việc mua vàng ở mức giá cao”, ông Welsh nhận xét.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FTXM cho rằng ngay cả khi giá vàng bước vào một giai đoạn tích lũy mới, điều đó không làm thay đổi các xu hướng lớn hơn của thị trường.

“Các yếu tố căn bản vẫn đang ủng hộ giá vàng, gồm mối lo về sự độc lập của Fed, căng thẳng thương mại, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương. Nếu nhìn trên biểu đồ kỹ thuật, giá vàng vẫn cho thấy dấu hiệu giá lên dù thị trường đang ở sâu trong vùng mua quá nhiều (overbought). Nếu bị ghìm lâu dưới mức 4.750 USD/oz, giá vàng có thể sụt về 4.500 USD/oz và thậm chí 4.450 USD/oz trước khi sức mạnh được thiết lập trở lại. Mặt khác, nếu vượt được 4.645 USD/oz, giá vàng có thể sẽ chinh phục mốc chủ chốt tiếp theo là 4.700 USD/oz”, ông Otunuga nói với Kitco News.

Theo nhà phân tích Elior Manier của công ty Oanda, cả giá vàng và giá bạc có thể sẽ đối mặt với trở ngại trong ngắn hạn vì thị trường đã có quá nhiều người mua. “Các yếu tố nền tảng vẫn đang tốt, nhưng các tín hiệu kỹ thuật bắt đầu cho thấy sự giảm tốc. Các ngân hàng và các quỹ phòng hộ đang liên tục nâng dự báo giá vàng của cuối năm nay, và đây là một tín hiệu kinh điển của sự lạc quan thái quá. Tâm trạng hưng phấn quá mức về bất kỳ loại tài sản nào đều có thể là tiền đề cho bán tháo mạnh mẽ, nhất là khi vị thế đang bị lệch về một hướng. Chỉ cần một sự thoái lui nhỏ cũng có thể kích hoạt ồ ạt các lệnh bán dừng lỗ”, ông cảnh báo.

Ông Manier cũng cho rằng kỳ vọng Fed có thể đợi đến tháng 6 mới giảm lãi suất sẽ gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

“Ngay cả khi giá vàng chững lại hoặc điều chỉnh, bức tranh thế giới hiện nay đã khác biệt căn bản so với cách đây vài năm. Khó có chuyện vàng sớm quay trở lại mức giá của năm 2021-2022, nhưng sau những cú tăng mạnh vừa qua, sự điều chỉnh mạnh là điều dễ xảy ra”, ông Manier nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhưng không phải nhà phân tích nào cũng dự báo giá vàng sẽ đi vào tích lũy, bởi căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao, với các điểm nóng gồm Iran, Greenland và Nga - Ukraine.

“Căng thẳng địa chính trị đang cao… nên nhà đầu tư xem vàng là tài sản phòng ngừa rủi ro hàng đầu. Với những gì đang diễn ra, chúng tôi tin rằng 4.700 USD/oz có thể là mức cao của giá vàng trong tháng này”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định.

Tuần này, căng thẳng địa chính trị có thể gia tăng trong bối cảnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khởi động chuỗi sự kiện thường niên tại Davos, Thụy Sỹ. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại sự kiện này vào ngày thứ Tư.

Các số liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý trong tuần này có báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2025 cập nhật lần cuối, và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tháng 12.