Dấu hiệu tích cực của giá vàng: Hồi phục dù giá dầu vẫn tăng
Điệp Vũ
30/03/2026, 07:49
Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ...
Một dấu hiệu tích cực đã xuất hiện trên thị trường kim loại quý đã xuất hiện sau đợt bán tháo gần đây, khi giá vàng hồi phục nhẹ trong tuần vừa rồi dù giá dầu thô duy trì xu hướng leo thang trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran.
Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ.
Giá vàng đã kết thúc tuần vừa rồi ở mức gần 4.500 USD/oz, dù trong tuần đã có lúc giảm dưới mốc 4.100 USD/oz. Mức tăng 0,05% của cả tuần đồng nghĩa giá kim loại quý này gần như quay trở lại mức xuất phát vào đầu tuần, dù áp lực giảm từ giá dầu tăng, đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vẫn đè nặng.
Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperstone nhận định còn quá sớm để khẳng định đã có một sự dịch chuyển tâm lý rõ ràng trên thị trường kim loại quý sau đợt bán tháo dữ dội trong tháng 3, nhưng việc giá vàng hồi phục trong tuần vừa rồi là một sự khởi đầu tốt. “Điều này cho thấy thị trường có thể đã thiết lập được một mức đáy bền vững, và vai trò ‘hầm trú ẩn’ của vàng có thể bắt đầu được phát huy trở lại vào tuần này”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Brown chỉ ra rằng vẫn còn nhiều rủi ro đối với giá vàng, nhất là một cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể khiến các ngân hàng trung ương bán bớt vàng. Số liệu công bố vào hôm thứ Năm tuần trước cho thấy Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và sử dụng nghiệp vụ hoán đổi gần 60 tấn vàng trong 2 tuần qua.
“Nếu có thêm các ngân hàng trung ương khác bán vàng, áp lực giảm đối với giá vàng sẽ gia tăng. Động lực tăng giá vàng từ xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong 2-3 năm qua sẽ bị đảo ngược”, nhà phân tích này nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng vùng 4.100 USD/oz đang là một vùng hỗ trợ mạnh, khó bị xuyên thủng trong ngắn hạn và các nhà đầu cơ giá lên sẽ bảo vệ mạnh mẽ mức giá này trong trường hợp phe giá xuống tìm cách phá vỡ mức giá đó một lần nữa.
Các nhà phân tích của công ty TD Securities dự báo giá vàng còn đương đầu áp lực giảm do các ngân hàng trung ương có thể phải dùng tới dự trữ vàng để chống lại sự leo thang của lạm phát khi giá năng lượng tăng cao.
“Vàng đang giống như một tài sản rủi ro vì nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trong những năm gần đây chủ yếu do việc đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD. Việc đa dạng hóa đó dẫn tới tình trạng dư thừa USD trên thị trường tài chính toàn cầu. Chiến tranh ở Trung Đông đã gây tổn thất lớn đối với các nền kinh tế Vùng Vịnh, và làm suy giảm mạnh sự dư thừa USD ở khu vực Đông Á, dẫn tới một sự gián đoạn nhu cầu vàng ở khu vực chính thức trong thời điểm hiện tại”, một báo cáo của TD Securities nhận định.
Ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets, nói rằng dù hoạt động bắt đáy vàng đã diễn ra trong tuần vừa rồi, thị trường vẫn còn giữ tâm lý “chờ xem” cho tới khi có những bằng chứng cho thấy xung đột ở Trung Đông được kiểm soát để giá dầu xuống thang hoặc kéo dài tới mức đủ lâu để kích thích trở lại nhu cầu phòng ngừa rủi ro ở vàng.
“Bước ngoặt đó vẫn chưa xuất hiện, dù các điều kiện có thể đang hình thành. Có khả năng giá vàng đã tăng quá mức trong giai đoạn trước. Hiện tại, giá vàng đã giảm khoảng 20% so với mức đỉnh cuối tháng 1, và sự phục hồi từ mức dưới 4.100 USD/oz là đáng khích lệ, nhưng hiện tại có nhiều yếu tố tác động đến giá vàng. Khi các yếu tố ngoại cảnh ổn định, chúng ta có thể thấy vàng trở lại vai trò tự nhiên là một kênh đầu tư an toàn”, ông Welsh.
Các nhà phân tích nói rằng một cuộc xung đột kéo dài đẩy giá năng lượng tăng cao có thể khiến nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng đình lạm. Rủi ro này hiện vẫn ở mức tương đối thấp, nhưng nếu đình lạm xảy ra, đó sẽ là một môi trường hoàn hảo cho vàng tăng giá. Trong kịch bản như vậy, các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất để cứu tăng trưởng, tạo cơ hội cho vàng tăng giá.
Trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets nhận định mối lo ngại về đìnhlạm có thể gia tăng trong tuần này, khi thị trường đón nhận các dữ liệu về lĩnh vực sản xuất và việc làm của Mỹ. “Mối lo đình lạm chỉ có thể lấn át mối lo về lạm phát do giá năng lượng tăng cao nếu các số liệu về tăng trưởng kinh tế cho thấy sự suy yếu thực sự, như các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) yếu đi và thất nghiệp tăng lên. Những chỉ báo kinh điển của đìnhlạm kiểu thập niên 1970 đó thường gây áp lực giảm giá vàng trước khi trở thành động lực để vàng tăng giá”, ông Hill nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng giá vàng cần có thêm sự cải thiện về mặt kỹ thuật trước khi lấy lại được động lực tăng một cách bền vững.
“Việc giá vàng hồi mạnh trong tuần vừa rồi từ mức dưới 4.100 USD/oz giống như một cú quét thanh khoản thay vì xác nhận một mức đáy. Một đợt phục hồi bền vững sẽ đòi hỏi kiểm thử lại khả năng giữ vùng 4.200-4.300 USD/oz, trước khi xuất hiện bất kỳ một lực tăng thuyết phục nào lên vùng trên 4.800 USD/oz có thể được thiết lập”, ông Hill nhận định.
Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets không loại trừ khả năng giá vàng còn giảm trong ngắn hạn, song ông tiếp tục xem mỗi lần giá giảm là một cơ hội mua. Ông nói rằng với áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, vàng sẽ phát huy vai trò tài sản chống lại sự suy giảm sức mua.
“Các nhà bán lẻ đã bắt đầu nói rằng sức mua sẽ giảm nếu chiến tranh kéo dài và giá cả leo thang. Rủi ro lạm phát đang thực sự lớn”, ông nói.
Tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ hướng tới một bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Đại học Harvard vào ngày thứ Hai, tiếp đó là một loạt các báo cáo về việc làm và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Mỹ được công bố trong tuần. Những thông tin và số liệu này có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới tỷ giá USD và giá vàng.
Khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (30/3), giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh.
Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 40,5 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương giảm 0,9%, giao dịch ở mức 4.454,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay giảm hơn 2,3%, giao dịch ở mức 68,26 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 141,5 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.105 đồng (mua vào) và 26.355 đồng (bán ra).
Nhà đầu tư bắt đáy, giá vàng bật lên gần 4.500 USD/oz
07:36, 28/03/2026
OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%
10:20, 27/03/2026
Vì sao các tài sản an toàn truyền thống “đuối sức” giữa khủng hoảng ở Trung Đông?
Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD, chỉ trong vòng hai tuần sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu...
EU đặt cược vào “điện hạt nhân mini” để ổn định nguồn cung năng lượng
Liên minh châu Âu đang thúc đẩy phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nhằm đảm bảo nguồn điện phát thải thấp và ổn định hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, chiến lược này đang vấp phải nhiều tranh cãi về chi phí, rủi ro và tính khả thi so với năng lượng tái tạo...
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 22-28/3/2026: Giá vàng hồi nhẹ, xung đột Iran xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt
Tuần này, xung đột ở Trung Đông tiếp tục là nhân tố chi phối thị trường tài chính toàn cầu. Giá dầu tăng mạnh làm gia tăng lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó tạo thêm sức ép lên nhiều thị trường...
Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp
Theo giới thạo tin, Nhật Bản đang xem xét một biện pháp gây tranh cãi để chặn đà mất giá của yên là can thiệp vào thị trường dầu tương lai...
“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga
Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...
