Đầu tư

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng du lịch hết vé giờ đẹp

Minh Kiệt

14/04/2026, 15:08

Nhiều đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang tăng giá mạnh, phổ biến 2,5–4,5 triệu đồng/chiều, trong khi nhiều chuyến đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã kín vé phổ thông ở khung giờ thuận lợi...

Khảo sát trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không cho thấy giá vé máy bay dịp cao điểm 29/4-3/5 tăng mạnh trên các chặng du lịch trọng điểm. Nhiều đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã hết vé phổ thông ở giờ đẹp, chỉ còn vé hạng cao hoặc chuyến bay nối chặng.

Chặng Hà Nội – Nha Trang hiện có giá khứ hồi khoảng 7,4 triệu đồng với Vietnam Airlines và 7,2 triệu đồng với Vietjet Air. Đường bay Hà Nội – Phú Quốc ngày 30/4 gần như kín chỗ: Vietnam Airlines hết vé phổ thông trên chuyến bay thẳng, chỉ còn vé nối chuyến từ khoảng 5 triệu đồng; Vietjet Air còn rất ít vé từ 4,2 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways cũng chỉ còn vé chuyến có điểm dừng từ 4,6 triệu đồng.

Chiều về ngày 3/5, nhiều chuyến Phú Quốc – Hà Nội đã kín vé phổ thông. Vietnam Airlines chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt từ 5,5 triệu đồng/vé; Vietjet Air còn số ít vé từ 4,1 triệu đồng. Với chặng Hà Nội – Đà Nẵng, vé giờ đẹp gần như hết, chỉ còn chuyến tối muộn với giá từ 2,3 đến 3,6 triệu đồng/vé tùy hãng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trong dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5, tăng 15,5% so với cùng kỳ; riêng các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tăng gần 30% số ghế. 

Trong khi đó, Vietjet Air cho biết đã tăng thêm 500 chuyến bay, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số ghế cung ứng dịp cao điểm lên 832.000 ghế, tăng thêm 130.000 ghế. Các chuyến bay bổ sung tập trung trên các trục Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Bình, Phú Quốc.

Các hãng hàng không đồng loạt khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi lại trong dịp nghỉ lễ nên đặt vé sớm và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành để giảm thời gian chờ tại sân bay.

Về phía cơ quan quản lý, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều phối slot cất hạ cánh hợp lý trong các đợt cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 và mùa hè 2026, nhằm bảo đảm năng lực khai thác và hỗ trợ các hãng hàng không đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng.

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

18:47, 13/04/2026

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

08:46, 05/04/2026

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

16:41, 26/03/2026

Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ khoan hầm đoạn ngầm

Máy đào hầm TBM số 2 “Táo Bạo” đã về đích tại ga S12 – ga Hà Nội, hoàn tất hành trình khoan 4 km hầm ngầm, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án metro Nhổn – ga Hà Nội...

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Đà Nẵng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax, một trong những tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành hàng không…

Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới...

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Đầu tư

2

Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Thế giới

3

Chiến sự Iran: Những lần tuyên bố của Tổng thống Trump khiến thị trường chao đảo

Thế giới

4

Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3

Bất động sản

5

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Kinh tế số

