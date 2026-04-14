Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng du lịch hết vé giờ đẹp

Nhiều đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang tăng giá mạnh, phổ biến 2,5–4,5 triệu đồng/chiều, trong khi nhiều chuyến đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã kín vé phổ thông ở khung giờ thuận lợi...

Khảo sát trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không cho thấy giá vé máy bay dịp cao điểm 29/4-3/5 tăng mạnh trên các chặng du lịch trọng điểm. Nhiều đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã hết vé phổ thông ở giờ đẹp, chỉ còn vé hạng cao hoặc chuyến bay nối chặng.

Chặng Hà Nội – Nha Trang hiện có giá khứ hồi khoảng 7,4 triệu đồng với Vietnam Airlines và 7,2 triệu đồng với Vietjet Air. Đường bay Hà Nội – Phú Quốc ngày 30/4 gần như kín chỗ: Vietnam Airlines hết vé phổ thông trên chuyến bay thẳng, chỉ còn vé nối chuyến từ khoảng 5 triệu đồng; Vietjet Air còn rất ít vé từ 4,2 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways cũng chỉ còn vé chuyến có điểm dừng từ 4,6 triệu đồng.

Chiều về ngày 3/5, nhiều chuyến Phú Quốc – Hà Nội đã kín vé phổ thông. Vietnam Airlines chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt từ 5,5 triệu đồng/vé; Vietjet Air còn số ít vé từ 4,1 triệu đồng. Với chặng Hà Nội – Đà Nẵng, vé giờ đẹp gần như hết, chỉ còn chuyến tối muộn với giá từ 2,3 đến 3,6 triệu đồng/vé tùy hãng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trong dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5, tăng 15,5% so với cùng kỳ; riêng các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tăng gần 30% số ghế.

Trong khi đó, Vietjet Air cho biết đã tăng thêm 500 chuyến bay, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số ghế cung ứng dịp cao điểm lên 832.000 ghế, tăng thêm 130.000 ghế. Các chuyến bay bổ sung tập trung trên các trục Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Bình, Phú Quốc.

Các hãng hàng không đồng loạt khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi lại trong dịp nghỉ lễ nên đặt vé sớm và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành để giảm thời gian chờ tại sân bay.

Về phía cơ quan quản lý, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều phối slot cất hạ cánh hợp lý trong các đợt cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 và mùa hè 2026, nhằm bảo đảm năng lực khai thác và hỗ trợ các hãng hàng không đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng.