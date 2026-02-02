Tổng thống Trump kiện Bộ Tài chính Mỹ, đòi bồi thường 10 tỷ USD

Tổng thống Donald Trump, cùng với hai người con trai lớn và doanh nghiệp của gia đình ông, đã đệ đơn kiện Thuế vụ Mỹ (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ với cáo buộc các cơ quan này gây rò rỉ thông tin bí mật về thuế của họ...

Theo hồ sơ tại tòa án, vụ kiện này yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD - hãng tin CNBC đưa tin. Vụ kiện đã được giao cho Thẩm phán Kathleen Williams - một người được bổ nhiệm vào tòa án liên bang tại Miami bởi cựu Tổng thống Barack Obama.

Hồi tháng 8 năm ngoái, bà Williams là người ra lệnh tạm thời ngăn chặn việc mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép của Chính phủ liên bang tại Florida, cơ sở được biết đến với tên gọi "Alligator Alcatraz". Tuy nhiên, phán quyết này sau đó bị tòa phúc thẩm liên bang chặn lại.

Đơn kiện dân sự được nộp vào hôm thứ Năm tuần trước cáo buộc rằng IRS và Bộ Tài chính Mỹ đã không thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn việc cựu nhân viên IRS Charles "Chaz" Littlejohn làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump trong các năm 2019 và 2020.

Ngoài ông Trump, các nguyên đơn còn bao gồm hai con trai lớn của ông là ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump, cùng tập đoàn Trump Organization do hai ông này điều hành.

Trong một cuộc trao đổi với CNBC, đại diện pháp lý của của ông Trump nói rằng "IRS đã sai phạm khi cho phép một nhân viên bất hảo, có động cơ chính trị, làm rò rỉ thông tin riêng tư và bí mật về Tổng thống Trump, gia đình ông và Trump Orgnization cho báo The New York Times, tổ chức ProPublica và các cơ quan truyền thông cánh tả khác, sau đó thông tin này được phát tán bất hợp pháp đến hàng triệu người”.

Đơn kiện được đệ trình chỉ ba ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố hủy bỏ tất cả các hợp đồng của bộ này với công ty tư vấn Booz Allen Hamilton, do việc ông Littlejohn - cựu nhân viên IRS nói trên và từng là nhân viên của công ty này - đánh cắp và làm rò rỉ các bản khai thuế bí mật.

Ông Littlejohn, 40 tuổi, hiện đang thụ án 5 năm tù sau khi nhận tội vào tháng 10/2023 với tội danh tiết lộ thông tin thuế. Ông thừa nhận đã rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cho báo The New York Times và cũng thừa nhận đã rò rỉ hồ sơ về các cá nhân giàu có cho tổ chức tin tức điều tra ProPublica.

Đơn kiện của nhà ông Trump cho biết Littlejohn, trong một buổi lấy lời khai vào năm 2024, thừa nhận đã tiết lộ "thông tin về ông Trump, bao gồm tất cả các doanh nghiệp mà ông sở hữu" cho ProPublica.

Đơn kiện khẳng định rằng báo cáo sau đó của ProPublica về hồ sơ của ông Trump đã đưa ra thông tin sai lệch khi tuyên bố rằng hồ sơ này chứa "các phiên bản gian lận". Câu trích dẫn này xuất hiện trong báo cáo của ProPublica vào tháng 10/2019, nhưng bắt nguồn từ bà Nancy Wallace, một giáo sư tài chính và bất động sản tại Trường Kinh doanh Haas của Đại học California, Berkeley - theo CNBC.

Bà Wallace là một trong số nhiều chuyên gia bất động sản được ProPublica phỏng vấn, và những người này cho biết họ không tìm thấy lời giải thích rõ ràng cho "nhiều điểm không nhất quán trong các tài liệu" - theo báo cáo.

"Các bị đơn đã làm nguyên đơn thiệt hại về danh tiếng và tài chính, gây ra nỗi xấu hổ trước công chúng, làm tổn hại uy tín kinh doanh của họ, miêu tả họ dưới ánh sáng sai lệch, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế công chúng của Tổng thống Trump và các nguyên đơn khác”, đơn kiện nêu rõ.

Theo CNBC, việc một tổng thống Mỹ đương nhiệm kiện một cơ quan trong chính quyền của mình như vụ kiện này là điều gần như chưa từng có.

Tuy nhiên, ông Trump được cho là đã có các động thái tương tự trong thời gian gần đây. Hồi tháng 10 năm ngoái, The New York Times đã đưa tin rằng ông Trump yêu cầu khoản bồi thường 230 triệu USD từ Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tới các cuộc điều tra trước đây của Bộ này đối với ông.