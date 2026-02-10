Thứ Ba, 10/02/2026

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump: Chủ tịch mới của Fed có thể giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 15%

Ngọc Trang

10/02/2026, 10:25

Đây là mục tiêu cực kỳ lạc quan, đồng thời phản ánh áp lực mà ông Kevin Warsh sẽ phải đối mặt nếu được phê chuẩn vào vị trí này...

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kevin Warsh - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kevin Warsh - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng người mà ông lựa chọn để lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ tới có thể giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 15%.

Theo các nhà phân tích, đây là mục tiêu cực kỳ lạc quan, đồng thời phản ánh áp lực mà ông Kevin Warsh - người từng là một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed - sẽ phải đối mặt nếu được phê chuẩn vào vị trí này.

Ông Trump nói rằng chính ông đã chọn ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu - quyết định mà ông gọi là “một sai lầm lớn” - và cho biết ông Warsh từng là lựa chọn số hai khi ông cân nhắc nhân sự cho vị trí này lúc đó.

“Nếu ông Warsh làm đúng những gì ông ấy có thể làm, chúng ta hoàn toàn có thể tăng trưởng 15%. Tôi nghĩ còn cao hơn nữa. Tôi tin ông ấy sẽ làm rất tốt. Ông ấy thực sự là một nhân sự chất lượng cao”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Hai (9/2).

Hiện chưa rõ mức tăng trưởng 15% mà ông Trump đề cập được tính theo thước đo nào. Trong 50 năm qua, kinh tế Mỹ tăng trưởng bình quân 2,8%/năm và được dự báo tăng 2,4% trong năm nay. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên 15% chỉ xuất hiện vài lần kể từ thập niên 1950, trong đó có quý 3/2020, khi doanh nghiệp mở cửa trở lại sau các đợt đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Ông Trump cho biết trong quá trình tìm nhân sự mới cho ghế Chủ tịch Fed, ông muốn một ứng viên có thể hạ lãi suất, đồng thời nhấn mạnh ông đã không chọn ông Warsh nếu ông này ủng hộ việc tăng lãi suất.

Những phát biểu này cho thấy ông Trump đặt cược rằng nếu được phê chuẩn, ông Warsh có thể hỗ trợ kinh tế Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - cuộc bỏ phiếu thường gây bất lợi cho tổng thống đương nhiệm.

Đồng thời, các phát biểu của ông chủ Nhà Trắng cũng phản ánh yêu cầu rất cao đặt lên vai ông Warsh, vừa phải đáp ứng kỳ vọng hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng, vừa phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo các nhà phân tích, điều này cũng cho thấy ông Trump không quá lo ngại về lạm phát - yếu tố thường tăng mạnh nếu tăng trưởng tiến gần mức 15%, trong khi lạm phát thời gian qua vẫn neo cao dai dẳng.

Theo dự báo công bố hồi tháng 12, ước tính trung vị cho thấy các quan chức Fed chỉ dự kiến cắt giảm lãi suất 1 lần trong năm 2026, dù giới đầu tư vẫn kỳ vọng có 2 lần giảm trong năm nay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump cho biết trong nhiệm kỳ trước của ông, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin là người đã thúc đẩy ông chọn ông Powell làm Chủ tịch Fed.

“Bộ trưởng Tài chính của tôi muốn ông ấy làm Chủ tịch Fed bằng mọi giá. Tôi không thấy yên tâm về ông ấy, nhưng đôi khi mình nghe theo người khác - và đó là một sai lầm, một sai lầm rất lớn”, ông Trump nói về ông Powell.

Sau khi được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, ông Powell được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tái bổ nhiệm. Tuy nhiên, khi ông Trump trở lại với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Powell trở thành tâm điểm chỉ trích của ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ liên tục thúc đẩy hạ lãi suất và phá vỡ thông lệ hàng chục năm khi gây áp lực lên tính độc lập của Fed.

Theo các nhà phân tích, nỗ lực gây sức ép này có thể khiến quá trình phê chuẩn ông Warsh khó diễn ra sớm. Thượng nghị sĩ Thom Tillis, nghị sĩ Đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu của bang North Carolina, tuyên bố sẽ chặn mọi đề cử nhân sự Fed chừng nào chính quyền ông Trump còn theo đuổi cuộc điều tra nhằm vào ông Powell.

Từ khóa:

Cục dự trữ liên bang Mỹ fed jerome powell Kevin Warsh thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump

