Giá xăng dầu biến động mạnh theo thế giới, chi sử dụng Quỹ bình ổn để kìm hãm đà tăng
HHuyền Vy
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Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 500 - 1.000 đồng/lít…
Chiều 30/7/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công
bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập, chi
sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 30/7/2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá
xăng dầu.
Trích lập
Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh
học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình
ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 500 đồng/lít;
Dầu
điêzen: 1.000 đồng/lít;
Dầu madút: 500 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình
ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 22.388 đồng/lít (tăng 1.500
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 471 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.859 đồng/lít (tăng
1.424 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.624 đồng/lít (tăng 1.856
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.478 đồng/kg (tăng
916 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần
này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran tạm
thời hạ nhiệt nhưng sau đó có dấu hiệu bùng phát trở lại; Iran tiếp tục tấn
công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự có dấu hiệu lan rộng
tại khu vực Trung Đông khi Mỹ, Saudi Arabia và các nhóm vũ trang tại Iraq được
Iran hậu thuẫn có các cuộc tấn công lẫn nhau; xung đột quân sự giữa Nga với
Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các
yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa
kỳ điều hành giá ngày 23/7/2026 và kỳ điều hành ngày 30/7/2026 là: 118,040 USD/thùng
xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng
5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740
USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 8,076
USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng
15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động
tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh
đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích
giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng
dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 30/7/2026.
Về giá xăng: Thái Lan: 28.750
VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.645 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Lào: 47.388 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.168 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: 22.859 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 34.206 VNĐ/lít; Lào: 38.868 VNĐ/lít; Trung Quốc: 27.189 VNĐ/lít
(Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.624 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam
hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới (trừ giá dầu cao
hơn Trung Quốc 435 đồng).
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