Điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 sửa
đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính
phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.
Theo đó, Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi giá
cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường
trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước
liền kề.
Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá
cơ sở tăng từ 15% trở lên.
Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác
định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá
cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.
Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được
tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ
điều hành trước liền kề, thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện
theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng
tuần).
Nếu giá cơ sở xăng dầu giảm từ 10% trở lên so với so với giá
cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài chính điều chỉnh và công bố giá mới ngay trong ngày để kịp thời phản
ánh biến động thị trường.
Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được
tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ
điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo
quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).
Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu
theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng
văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và
giá bán xăng dầu.
Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan
liên quan tổ chức triển khai thực hiện; các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức
năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.