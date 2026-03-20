Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên hoặc giảm từ 10% trở lên. Trường hợp biến động thấp hơn mức này, việc điều hành vẫn duy trì định kỳ vào thứ Năm hằng tuần theo quy định hiện hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Theo đó, Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên.

Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).

Nếu giá cơ sở xăng dầu giảm từ 10% trở lên so với so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh và công bố giá mới ngay trong ngày để kịp thời phản ánh biến động thị trường.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).

Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.