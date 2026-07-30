Kỷ lục hơn 4 triệu người nước ngoài sống ở Nhật Bản

Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.

Theo dữ liệu mới nhất từ Chính phủ Nhật Bản, số lượng người nước ngoài sinh sống tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục 4,03 triệu người tại thời điểm ngày 1/1/2026, tăng 350.000 người so cùng kỳ với năm trước. Số lượng người nhập cư lớn đang gây áp lực đối với Tokyo trong việc xây dựng các chính sách phù hợp để thích ứng.

Tỷ lệ người nước ngoài trong tổng dân số hiện tại của Nhật Bản là 123,77 triệu người đã tăng lên mức 3,3%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với năm trước. Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua.

Trong năm 2025, khoảng 721.000 người từ các quốc gia khác đã nhập cư vào Nhật Bản, con số cao nhất kể từ năm 2013. Con số này bao gồm sự gia tăng của sinh viên quốc tế cũng như những người tham gia chương trình "lao động kỹ năng đặc định" nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong các ngành công nghiệp.

Số lượng người nước ngoài đã tăng ở tất cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản, với sự gia tăng lớn nhất diễn ra tại Tokyo. Thủ đô này, một trung tâm của sinh viên quốc tế, đã chứng kiến sự gia tăng khoảng 62.500 người nước ngoài, nâng tổng số lên khoảng 783.700 người, chiếm gần 1/5 tổng số người nước ngoài trên toàn quốc.

Đặc biệt, Tokyo gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của người nhập cư từ Nepal, với dân số Nepal tại đây đã vượt qua người Việt Nam để trở thành nhóm người nước ngoài lớn thứ ba.

Tại Hokkaido, số lượng người nước ngoài cư trú đã tăng 14,9% lên khoảng 75.400 người. Hơn 30% dân số tại các thị trấn như Akaigawa và Shimukappu là người nước ngoài. Khu vực Kutchan và Niseko, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, có dân số nước ngoài vượt quá 20%, khi nhiều lao động nước ngoài đã chuyển đến đây sinh sống và làm việc.

Theo tờ báo Nikkei Asia, người nước ngoài đang trở thành một phần không thể thiếu của lực lượng lao động Nhật Bản. Đáng chú ý, 86% người nước ngoài sống ở Nhật Bản nằm trong độ tuổi lao động từ 15-64, trong đó gần 18% trong độ tuổi lao động chính từ 25-29.

Biến động số người nước ngoài ở Nhật Bản qua các năm - Nguồn: Chính phủ Nhật Bản/Nikkei Asia.

Dân số trong độ tuổi lao động của người Nhật Bản đã giảm trong hơn 30 năm qua. Để ứng phó với tình trạng này, Nhật Bản sẽ ra mắt hệ thống "việc làm để phát triển kỹ năng" vào năm tới nhằm phát triển lực lượng lao động nước ngoài trong dài hạn, thay vì chỉ dựa vào chương trình lao động kỹ năng đặc định, vốn có giới hạn về thời gian lưu trú của người tham gia.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tăng giới hạn số lượng lao động nước ngoài được phép nhập cư vào nước này, từ khoảng 800.000 người theo chương trình lao động kỹ năng đặc định lên tổng cộng 1,23 triệu người.

Chuyên gia Tomohisa Ishikawa từ Viện Nghiên cứu Nhật Bản nhận định: "Với thế hệ dân số sinh ra sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đang già đi qua tuổi 75, lực lượng lao động Nhật Bản - vốn đã được hỗ trợ bởi việc thúc đẩy việc làm cho phụ nữ và người cao tuổi - đang đạt đến giới hạn. Lao động nước ngoài đã trở nên quan trọng tại các nhà hàng và trong các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động, và các chính sách khuyến khích việc chung sống đa văn hóa đang trở nên quan trọng hơn”.