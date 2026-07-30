Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực ASEAN

Tại buổi tiếp và làm việc với đại diện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào chiều 29/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý các cơ sở chế biến xuất khẩu và trao đổi chuyên môn.
Trên nền tảng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn mở rộng hợp tác theo hướng toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào thủy sản mà bao phủ toàn bộ các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.
Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh, việc FDA đặt văn phòng tại Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp kỹ thuật, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa FDA với các cơ quan quản lý của Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đánh giá và quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi - thú y nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế.
Hai bên cùng chia sẻ định hướng xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và bền vững. Hoa Kỳ hiện là nguồn cung quan trọng nhiều nguyên liệu phục vụ chế biến nông sản và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ tăng 27% so với năm 2024, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến và nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Việt Nam.
Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng đề nghị FDA tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin về các yêu cầu kỹ thuật, quy định mới và các biện pháp quản lý để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị.
Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Abdoo, Phó Giám đốc phụ trách Chính sách và Chiến lược Toàn cầu của FDA, khẳng định FDA sẽ chuyển đầy đủ các đề xuất của phía Việt Nam tới các cơ quan chức năng của Chính phủ Hoa Kỳ.
Ông Mark Abdoo cho biết đây là văn phòng FDA đầu tiên của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN. Việc đặt văn phòng này tại Việt Nam thể hiện quyết tâm của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển sâu rộng hơn. Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một trong những quốc gia có vị trí đặc biệt trong ASEAN.
"Việc mở văn phòng mới là khoản đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý, xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thương mại. FDA mong muốn cùng Việt Nam xây dựng một hệ thống pháp quy hiện đại, minh bạch, tinh gọn và có khả năng dự báo", ông Mark Abdoo nhấn mạnh.
Đáng chú ý, FDA đề xuất tăng cường hợp tác về giải trình tự gen phục vụ giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Theo ông Mark Abdoo, việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào các mạng lưới chia sẻ dữ liệu quốc tế sẽ giúp cập nhật kết quả giải trình tự gen theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ truy vết nhanh nguồn gây ô nhiễm hoặc mầm bệnh.
Bên cạnh đó, FDA mong muốn mở rộng hợp tác trong chứng nhận sản phẩm xuất khẩu, chia sẻ dữ liệu kiểm định, nâng cao năng lực hệ thống giám sát chất lượng và duy trì cơ chế trao đổi kỹ thuật thường xuyên, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.
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