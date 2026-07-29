Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên hợp tác lâm nghiệp APEC

Tại Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị khẳng định quản lý rừng bền vững là nền tảng phát triển xanh, đồng thời đề xuất 4 ưu tiên thúc đẩy hợp tác khu vực và sẵn sàng đăng cai APEC lâm nghiệp 2027 với tinh thần: "Đồng hành, hợp tác, đổi mới, phát triển bền vững"...

Hội nghị Bộ trưởng APEC về Lâm nghiệp năm 2026 tại Thẩm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ ngày 27-28/7/2026, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC năm 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hội nghị năm nay mang chủ đề "Hướng tới một châu Á - Thái Bình Dương tăng cường khả năng chống chịu của rừng nhằm nâng cao phúc lợi cho mọi người", quy tụ lãnh đạo, chuyên gia và học giả đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng các tổ chức quốc tế.

Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, hiện thực hóa giá trị của các sản phẩm sinh thái, thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đồng thời thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác lâm nghiệp trong khu vực.

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG LÀ NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN XANH

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị trình bày tham luận với chủ đề "Quản lý rừng bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái rừng trước biến đổi khí hậu và nâng cao phúc lợi sinh thái cho mọi người tại Việt Nam".

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định: "Việt Nam luôn xác định quản lý rừng bền vững là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để xây dựng những cánh rừng khỏe mạnh, có khả năng tự phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp tục cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu".

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị dẫn đầu tham dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

"Rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn là hạ tầng sinh thái quan trọng nhất để bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh; đồng thời cho biết Việt Nam đang từng bước chuyển đổi tư duy từ "bảo vệ rừng" sang "quản trị hệ sinh thái rừng", từ khai thác giá trị đơn lẻ sang phát huy đồng thời các giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa và xã hội của rừng.

Phúc lợi sinh thái không chỉ là môi trường sống trong lành mà còn là cơ hội phát triển công bằng, sinh kế bền vững và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người dân”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, thúc đẩy quản lý rừng bền vững, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm.

Song song với đó là các chương trình phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên, ưu tiên rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, rừng ven biển và các hệ sinh thái có giá trị bảo tồn cao nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giám sát tài nguyên rừng, cảnh báo cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và hiện đại hóa công tác quản trị lâm nghiệp.

Một trong những điểm nhấn được Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chia sẻ là việc Việt Nam triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách này đã tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác bảo vệ rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế của hàng triệu người dân miền núi.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, du lịch sinh thái, tín chỉ carbon và các mô hình kinh tế dưới tán rừng nhằm phát huy đồng thời các giá trị kinh tế, sinh thái và xã hội của tài nguyên rừng.

ĐỀ XUẤT BỐN ƯU TIÊN HỢP TÁC LÂM NGHIỆP TRONG APEC

Từ thực tiễn phát triển lâm nghiệp của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề xuất các nền kinh tế APEC tăng cường hợp tác trên bốn ưu tiên lớn.

Thứ nhất: Đẩy mạnh chia sẻ tri thức, khoa học và công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái rừng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Thứ hai: Thúc đẩy tài chính xanh, phát triển thị trường tín chỉ carbon và xây dựng các cơ chế đầu tư dài hạn phục vụ bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng.

Thứ ba: Tăng cường hợp tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các hệ sinh thái xuyên biên giới, góp phần bảo vệ các giá trị tự nhiên chung của khu vực.

Thứ tư: Xây dựng các chuỗi cung ứng lâm sản hợp pháp, minh bạch, có trách nhiệm và thích ứng với những yêu cầu mới của thương mại quốc tế.

Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các nền kinh tế APEC nhằm xây dựng những cánh rừng khỏe mạnh hơn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực".

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của rừng, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng xanh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC năm 2026 đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi và thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC năm 2026.

Tuyên bố khẳng định các nền kinh tế APEC sẽ tiếp tục thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp, đồng thời lồng ghép quản trị rừng và quản lý rừng bền vững vào các chiến lược, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Tuyên bố cũng kêu gọi tăng cường đầu tư và mở rộng các cơ hội tài chính cho phát triển lâm nghiệp cũng như thương mại hợp pháp các sản phẩm lâm nghiệp, phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của từng nền kinh tế thành viên.