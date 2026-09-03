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Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

S Song Hà

Do tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng 0,47% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số này đã tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2026, giá xăng tăng 9,53% qua các đợt điều chỉnh. Ảnh: VGP.
Trong tháng 8/2026, giá xăng tăng 9,53% qua các đợt điều chỉnh. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/9/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 3,57% so với tháng 12/2025 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có tới 10 nhóm tăng giá và duy nhất 01 nhóm giảm giá.

Nhóm giao thông ghi nhận mức tăng cao nhất trong tháng với 4,09% (làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% qua các đợt điều chỉnh. Chi phí dịch vụ bảo dưỡng phương tiện (tăng 0,40%), rửa xe (tăng 0,33%) và học bằng lái xe (tăng 0,37%) cũng góp phần làm tăng chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, giá vé vận tải hành khách bằng đường sắt giảm 9,86%, đường hàng không giảm 0,81%, cùng với đà giảm giá của xe ô tô cũ (giảm 0,63%), xe ô tô mới (giảm 0,50%) và xe máy (giảm 0,18%). 

Bên cạnh giao thông, nhóm giáo dục cũng tăng 0,47% do bước vào mùa chuẩn bị năm học mới. Mức tăng ghi nhận ở dịch vụ giáo dục (tăng 0,57%), các sản phẩm từ giấy (tăng 0,37%), bút viết (tăng 0,34%) và đồ dùng học tập khác (tăng 0,29%).

Cùng xu hướng này, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,11% (mũ nón tăng 0,27%; dịch vụ giày, dép tăng 0,65%; dịch vụ may mặc tăng 0,48%).

Tốc độ tăng CPI tháng 8/2026 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.
Tốc độ tăng CPI tháng 8/2026 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác có mức biến động tăng cụ thể gồm: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19% do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công tăng; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15% (máy dùng điện chăm sóc cá nhân tăng 0,75%; dịch vụ hiếu, hỷ tăng 0,21%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do chi phí đầu vào và nhu cầu tiêu dùng tăng…

Nhóm duy nhất giảm giá trong tháng 8 là hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm 0,03% (góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm). Trong đó, giá thực phẩm giảm 0,05% và lương thực giảm 0,04%, dù dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ 0,01%. 

Tính chung 8 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025. Tác động lớn nhất tới chỉ số này thuộc về nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 6,71% (đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào CPI chung). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76% (đóng góp 1,70 điểm phần trăm), nhóm giao thông tăng 5,38% (đóng góp 0,54 điểm phần trăm). 

Về phía lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 8/2026 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê nhận định mức tăng này thấp hơn CPI bình quân chung (4,45%) chủ yếu do các mặt hàng có giá biến động mạnh như xăng, dầu, gas và thực phẩm đã được loại trừ khỏi danh mục tính lạm phát cơ bản.

Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến trái chiều của giá vàng. Trên thị trường thế giới, giá vàng bình quân tính đến ngày 25/8/2026 đạt 4.377,25 USD/ounce, tăng 7,22% so với tháng 7. Sự gia tăng này bắt nguồn từ việc đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ đầu tư vàng cùng với những lo ngại về xung đột địa chính trị tại Iran và khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 lại giảm 0,65% so với tháng 7 và giảm 6,27% so với tháng 12/2025 (dù vẫn tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2025 và bình quân 8 tháng tăng 46,98%). 

Đối với đồng USD, chỉ số USD thế giới giảm 1,17 điểm (xuống mức 99,65 điểm) do thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và sự sụt giảm lợi suất trái phiếu Chính phủ. Đồng điệu với đà giảm thế giới, chỉ số giá USD trong nước tháng 8 giảm 0,38% so với tháng trước, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá USD chỉ tăng nhẹ 1,31% so với cùng kỳ năm ngoái.

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