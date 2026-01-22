Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Huyền Vy

22/01/2026, 15:57

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Giá các mặt hàng xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 22/1/2026.
Giá các mặt hàng xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 22/1/2026.

Chiều 22/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.283 đồng/lít (giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 348 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.700 đồng/lít (tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.950 đồng/lít (tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.872 đồng/kg (tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 22/01/2026.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 22/01/2026.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/01/2026 - 21/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/01/2026 và kỳ điều hành ngày 22/01/2026 là: 71,056 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,516 USD/thùng, tương đương giảm 0,72%); 72,368 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,424 USD/thùng, tương đương giảm 0,58%); 83,388 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,428 USD/thùng, tương đương tăng 1,74%); 82,356 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,326 USD/thùng, tương đương tăng 2,91%); 362,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 16,408 USD/tấn, tương đương tăng 4,74%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 08/01/2026 - 14/01/2026 và từ 15/01/2026 - 21/01/2026.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 08/01/2026 - 14/01/2026 và từ 15/01/2026 - 21/01/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu madút 180CST 3.5s giảm nhẹ

15:10, 15/01/2026

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu madút 180CST 3.5s giảm nhẹ

Giá xăng dầu đồng loạt giảm phiên cuối năm do biến động của thị trường thế giới

15:34, 31/12/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm phiên cuối năm do biến động của thị trường thế giới

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

15:33, 20/11/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

Từ khóa:

biến động giá xăng dầu thế giới Điều chỉnh giá xăng dầu giá dầu điêzen giá xăng dầu Việt Nam giá xăng E5RON92 giá xăng RON95 liên Bộ Công Thương - Tài chính nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu

Đọc thêm

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và mở rộng tiêu thụ trên nền tảng số đang giúp nông dân vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống theo hướng bền vững...

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết...

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Càng cận Tết Nguyên đán, thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (Thanh Hóa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi những vườn bưởi đỏ tiến vua chín rộ, thương lái tấp nập về tận vườn đặt hàng phục vụ thị trường Tết...

Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do lớn

Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do lớn

Để đảm bảo việc thực thi các cam kết quốc tế một cách hiệu quả và đồng bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký các quyết định quan trọng nhằm phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành trong việc triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy