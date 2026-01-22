Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Huyền Vy
22/01/2026, 15:57
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 22/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 18.283 đồng/lít (giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 348 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.700 đồng/lít (tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 17.950 đồng/lít (tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.872 đồng/kg (tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/01/2026 - 21/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/01/2026 và kỳ điều hành ngày 22/01/2026 là: 71,056 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,516 USD/thùng, tương đương giảm 0,72%); 72,368 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,424 USD/thùng, tương đương giảm 0,58%); 83,388 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,428 USD/thùng, tương đương tăng 1,74%); 82,356 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,326 USD/thùng, tương đương tăng 2,91%); 362,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 16,408 USD/tấn, tương đương tăng 4,74%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
