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Giá xăng trong nước giảm đồng loạt sau khi OPEC+ tăng sản lượng

H Huyền Vy

Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…

Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 9/7/2026. Ảnh minh họa.
Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 9/7/2026. Ảnh minh họa.

Chiều 9/7/2026, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 1725/QĐ-BCT ngày 9/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít; dầu điêzen: 0 đồng/lít; dầu madút: 200 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng (0 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được quy định như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 9/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 9/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân giảm giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tập trung tấn công nhiều vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu điêzen… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 08/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 08/7/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 02/7/2026 và kỳ điều hành ngày 09/7/2026 là: 94,948 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,218 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,624 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 116,456 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,656 USD/thùng, tương đương tăng 4,16%); 428,324 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,486 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 9/7/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.738 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 35.688 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.175 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.003 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.715 VNĐ/lít; Lào: 30.480 VNĐ/lít; Trung Quốc: 26.234 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.745 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

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