Giá xăng trong nước giảm đồng loạt sau khi OPEC+ tăng sản lượng
HHuyền Vy
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Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Chiều 9/7/2026, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập, chi sử
dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 1725/QĐ-BCT ngày 9/7/2026 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng
dầu.
Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm
ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít; dầu điêzen:
0 đồng/lít; dầu madút: 200 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất
cả các mặt hàng (0 đồng/lít).
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được quy định
như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318
đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho
biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu
tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu
tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất nâng sản lượng khai
thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina
tập trung tấn công nhiều vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu
điêzen… Các yếu tố nêu trên khiến
giá thành phẩm xăng dầu thế
giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 02/7/2026 và kỳ điều hành ngày 09/7/2026 là: 94,948 USD/thùng
xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,218 USD/thùng, tương đương giảm
3,28%); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,624
USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 116,456 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,656
USD/thùng, tương đương tăng 4,16%); 428,324 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm
4,486 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ
giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến
động của giá thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị
trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 9/7/2026:
Về giá xăng: Thái
Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.738 VNĐ/lít (Chính phủ
trợ giá); Lào: 35.688 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.175 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế
giá); Việt Nam: 20.003 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan:
27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.715 VNĐ/lít; Lào: 30.480
VNĐ/lít; Trung Quốc: 26.234 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.745
VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt
Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
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