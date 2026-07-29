Liệu pháp chăm sóc da gây tranh cãi của các viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Các loại chất kích thích tái tạo da (skin booster) đang trở thành trào lưu bùng nổ tại các phòng khám da liễu và thẩm mỹ trên khắp Hàn Quốc, khi bệnh nhân tìm đến những liệu pháp mới để khôi phục độ đầy đặn cho khuôn mặt. Tuy nhiên, một số liệu pháp đang vấp phải sự chỉ trích về vấn đề đạo đức...

Ảnh: The Skinimalist

Tại các phòng khám sang trọng ở khu Gangnam giàu có của Seoul, liệu pháp chăm sóc da mới nhất - sử dụng chiết xuất từ mô người hiến tặng - đã trở thành một xu hướng làm đẹp "phải thử". Bệnh nhân xếp hàng chờ đợi vài tháng để được sử dụng dịch vụ này, các lọ sản phẩm liên tục cháy hàng. Cổ phiếu của L&C Bio Co., công ty công nghệ sinh học nhỏ của Hàn Quốc đang dẫn đầu làn sóng này với sản phẩm skin booster mang tên Re2O, đã tăng giá trị hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm qua.

Một trong những nguyên liệu khó ngờ tới nhất của y học hiện đại - mô người đã nhanh chóng len lỏi vào dòng chảy chính của ngành làm đẹp Hàn Quốc, nơi mà việc theo đuổi khái niệm "dong-an" - tạm dịch là "khuôn mặt trẻ trung" - luôn thúc đẩy một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ những liệu pháp đột phá tiếp theo.

Tuy nhiên, liệu pháp này cũng đang thu hút sự giám sát chặt chẽ từ giới quản lý. Nhiều ý kiến chỉ trích đặt câu hỏi về tính đạo đức của việc sử dụng mô người hiến tặng trong các thủ thuật thẩm mỹ, cũng như liệu nhu cầu ngày càng tăng có thể khiến nguồn cung bị chuyển hướng khỏi các mục đích y tế truyền thống như tái tạo vú sau phẫu thuật hay điều trị bỏng hay không.

VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI, GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI

Phần lớn các loại skin booster hiện nay, chẳng hạn như Rejuran - sản phẩm tiêm chiết xuất từ ADN cá hồi, hay Laetigen - liệu pháp từ collagen lợn, hoạt động bằng cách đưa vào cơ thể các hợp chất giúp kích thích khả năng tự sản sinh collagen của da. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân lớn tuổi, hoặc những người có khuôn mặt bị hóp lại do giảm cân nhanh chóng vì sử dụng thuốc giảm cân, khả năng tự tái tạo này lại vô cùng hạn chế.

Liệu pháp Re2O bao gồm việc tiêm trực tiếp một lọ 6 mililít chất nền ngoại bào (ECM), được chiết xuất từ da người đã qua xử lý, vào vùng mặt và cổ của bệnh nhân. Liệu pháp này tạo ra một khung nâng đỡ tức thì cho da, giúp làm đầy các nếp nhăn nhỏ, se khít lỗ chân lông, đồng thời hình thành một cấu trúc để các tế bào của chính cơ thể có thể phát triển vào đó.

Các bác sĩ da liễu tính phí từ 600.000 đến 800.000 won (khoảng 400 đến 530 đô la Mỹ) cho mỗi lần điều trị, so với mức 200.000 đến 300.000 won cho các loại skin booster thông thường.

Ảnh: Derna Clinic

Nguồn da được sử dụng trong Re2O đến từ các mô hiến tặng tại Mỹ, được chứng nhận bởi Hiệp hội Thúc đẩy Mô và Sinh phẩm (AATB) có trụ sở tại Washington - tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn về việc sử dụng an toàn mô người hiến tặng cũng như quy trình xin phép từ người hiến.

Ngoài L&C Bio, một số công ty Hàn Quốc khác, bao gồm Hans Biomed Corp. và CG Bio Co., cũng sản xuất các sản phẩm skin booster từ mô người được chứng nhận bởi AATB. Nhu cầu đối với liệu pháp này đã vượt xa năng lực sản xuất kể từ năm ngoái, khiến một số bệnh nhân phải chờ đợi tới cả tháng trời mới có được lịch hẹn.

Những liệu pháp tương tự cũng đang dần trở nên phổ biến ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tại Mỹ, một sản phẩm có tên Renuva đã gây sốt trong giới Hollywood, dựa trên ý tưởng cốt lõi tương tự. Trong khi Re2O được chiết xuất từ da hiến tặng, thì Renuva lại được sản xuất từ mỡ người hiến tặng, qua quá trình xử lý để tạo thành một chất nền dạng tiêm, đóng vai trò như một khung nâng đỡ cho chính các tế bào mỡ của bệnh nhân. Trong vòng vài tháng, những tế bào này sẽ dần lấp đầy khu vực được điều trị, khôi phục độ đầy đặn mà không cần đến phẫu thuật.

Theo Healthcare Foresights, quy mô thị trường phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc ước tính đạt 2,90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, và dự kiến sẽ tăng từ 3,40 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 lên đến 12,14 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 17,23%.

Ảnh: Lienjang Clinic

Đối với L&C Bio, làn sóng này đang chuyển hóa thành đà tăng trưởng nhanh chóng. Lợi nhuận hoạt động trong quý I đã tăng tới 917% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6 tỷ won. Theo Giám đốc điều hành Lee Whan Chul, công ty hiện đang sản xuất tới 80.000 lọ Re2O mỗi tháng, và đặt mục tiêu nâng con số này lên 150.000 lọ mỗi tháng vào nửa cuối năm nay, tiến tới 300.000 lọ trong vài năm tới.

NHỮNG CÂU HỎI VỀ ĐẠO ĐỨC

Sự bùng nổ của các sản phẩm skin booster phản ánh một sự chuyển dịch sâu rộng hơn trong ngành y tế Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), số lượng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hành nghề tư nhân tại Hàn Quốc đã gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, lên hơn 2.700 người - mức tập trung theo đầu người cao nhất thế giới.

Du lịch y tế cũng đang góp phần khuếch đại nhu cầu này. Du khách nước ngoài đổ về Seoul thường tìm kiếm những thủ thuật mang lại kết quả tức thì, thay vì các liệu pháp sử dụng laser, sóng siêu âm hay các công nghệ năng lượng khác, vốn đòi hỏi nhiều buổi điều trị để đạt được hiệu quả nâng cơ và làm săn chắc sâu hơn.

Ảnh: ID Dermatology

Nhiều ý kiến chỉ trích đã nêu lên những lo ngại về đạo đức và an toàn liên quan đến việc sử dụng da người hiến tặng trong các liệu pháp thẩm mỹ, cảnh báo rằng nhu cầu ngày càng tăng có thể khiến nguồn mô bị chuyển hướng khỏi các mục đích điều trị y tế.

Trong các phiên điều trần tại quốc hội vào tháng 10, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã kêu gọi thiết lập các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cũng như xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ hơn, tương tự như các yêu cầu về thử nghiệm lâm sàng đang được áp dụng tại Mỹ và châu Âu. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc hiện đang xem xét vấn đề này.

Trong một tuyên bố, AATB cho biết tổ chức này luôn tôn trọng "nguyện vọng đã được ghi nhận" của người hiến. Ông Lee Whan Chul cho biết mẫu đơn đồng ý hiến tặng của L&C Bio đã nêu rõ ràng rằng mô hiến tặng có thể được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ, đồng thời khẳng định những cáo buộc về tình trạng thiếu hụt nguồn mô đã bị phóng đại và mang động cơ chính trị.

Ông cho biết công ty đã thực hiện hơn 400.000 thử nghiệm lâm sàng, dù điều này không bắt buộc theo quy định, và sẵn sàng chào đón việc siết chặt quản lý cũng như làm rõ hơn các quy định hành chính liên quan.

Dư luận Hàn Quốc dường như đang có sự chia rẽ rõ rệt về vấn đề này. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3 bởi Research Lab, gần 67% số người được hỏi cho biết họ chỉ đồng ý trở thành người hiến tặng nếu việc sử dụng mô được giới hạn trong các thủ thuật y tế truyền thống.

Tuy nhiên, theo một bác sĩ da liễu Hàn Quốc là chuyên gia về liệu pháp này, khi biết rằng sản phẩm được chiết xuất từ mô người, phần lớn bệnh nhân lại có xu hướng cảm thấy yên tâm hơn là lo ngại. Vị bác sĩ da liễu này chia sẻ: “Thay vì né tránh, hầu hết bệnh nhân lại nói rằng: ‘Nếu nó đến từ con người, thì chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?’”