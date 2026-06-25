Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/6 được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 1.650 đồng - 1.668 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng giảm mạnh từ chiều 25/6/2026. Ảnh minh họa.

Chiều 25/6/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít và 800 đồng/lít (kg) đối với dầu điêzen và dầu madút. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng (0 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được quy định như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.359 đồng/lít (giảm 767 đồng/lít).

Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 19.916 đồng/lít (giảm 837 đồng/lít).

Dầu điêzen 0.05S: Không cao hơn 21.866 đồng/lít (giảm 1.668 đồng/lít).

Dầu madút 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.030 đồng/kg (giảm 1.650 đồng/kg).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 25/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân giảm giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau… Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 18/6/2026 và kỳ điều hành ngày 25/6/2026 là: 102,266 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,660 USD/thùng, tương đương giảm 5,24%); 104,458 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 6,454 USD/thùng, tương đương giảm 5,82%); 111,386 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 10,234 USD/thùng, tương đương giảm 8,41%); 455,730 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 68,476 USD/tấn, tương đương giảm 13,06%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 24/6/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu lần này nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.