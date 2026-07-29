Khả năng cao VN-Index sẽ tiến lên vùng kháng cự 1730 trong ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/07/2026

Theo YSVN, với diễn biến hiện tại của chỉ số vẫn đang trong nhịp tái tích lũy trở lại nghĩa là chỉ số sẽ đi ngang và biến động hẹp, thanh khoản sẽ có xu hướng sụt giảm.

Kết phiên ngày 29/7, VN-Index tăng 24,06 điểm, tương đương 1,43% lên mốc 1704,68 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,23 điểm, tương đương 0,83% lên mốc 271,68 điểm.

Dự kiến, VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên thử thách vùng cản 1725 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Dự kiến trong những phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên thử thách vùng cản 1725 điểm (tương ứng đường Tenkan) trước khi chuyển sang trạng thái dao động tích lũy trong biên độ 1690 - 1720 điểm.

Các nhịp rung lắc kiểm định lại lực cầu trong biên độ 1690 - 1720 điểm ở những phiên tới có thể được tận dụng để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên các mã đã tạo nền tích lũy vững chắc hoặc thu hút được dòng tiền tốt.

Tuy nhiên, hoạt động mua đuổi giá xanh trong các nhịp hưng phấn kéo sát về vùng kháng cự 1.725 điểm nên được hạn chế. Nhà đầu tư vẫn nên quản trị rủi ro chặt chẽ và chưa vội sử dụng đòn bẩy (margin) cho đến khi xu hướng tăng ngắn hạn được xác nhận hoàn toàn bởi sự bùng nổ của thanh khoản”.

Thị trường cần sự ủng hộ của thanh khoản hơn nữa để xác nhận đà hồi phục vượt lên trên hẳn 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co quanh 1680 điểm trong cả phiên sáng trước khi bật tăng mạnh trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1704,68 điểm, tăng hơn 25 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm, Bất động sản, Bán lẻ, Công nghệ thông tin tăng trên 3%; ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông giảm gần 2%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Thị trường vẫn rủi ro khi thanh khoản thấp và VN-Index đang phải đối diện với ngưỡng cản cũ 1700 điểm. Thị trường cần sự ủng hộ của thanh khoản hơn nữa để xác nhận đà hồi phục vượt lên trên hẳn 1700 điểm”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang cải thiện khi vượt lên vùng kháng cự tâm lý 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn 04 tuần liên tiếp VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1900 điểm về vùng giá 1650 điểm. VN-Index đang vượt lên giai đoạn giảm giá mạnh đột biến. VN-Index đang tạo vùng đáy ngắn hạn để chuyển sang giai đoạn phục hồi. Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang cải thiện khi vượt lên vùng kháng cự tâm lý 1700 điểm. Trường hợp tích cực VN-Index được kỳ vọng phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1750 điểm.

Ngắn hạn, thị trường sẽ có tính chất luân phiên phục hồi sau giai đoạn bán mạnh với lực cầu vùng giá thấp sẽ tiếp tục cải thiện. Rất nhiều doanh nghiệp chất lượng đầu ngành, có kết quả kinh doanh quý 2/2026 công bố khá tích cực, tăng trưởng tốt trong khi giá chịu đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06-12 tháng đến. Nhà đầu tư có thể xem xét, đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp chất lượng để có thể có các cơ hội đầu tư tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 24 điểm (+1,4%), đóng cửa ở mức 1704,7 điểm. Chỉ số tích lũy quanh vùng 1680 điểm trước khi tăng điểm mạnh trong phiên chiều nhờ lực cầu tham gia ở các cổ phiếu nhóm Vingroup. Ngoài ra, lực mua cũng lan tỏa sang các cổ phiếu trụ khác như MWG, HPG và FPT, giúp cho chỉ số có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp và vượt qua mốc 1700 điểm.

Sự phục hồi xuất hiện ở nhiều nhóm ngành trong 2 phiên vừa qua cũng cho thấy tín hiệu tích cực đối với xu hướng trong ngắn hạn của chỉ số VN-Index. Với đà phục hồi tích cực này, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp cận ngưỡng cản 1718 - 1725 điểm và sau đó có thể tích lũy trong vùng giá 1680 - 1720 điểm trong những phiên kế tiếp. Các nhịp điều chỉnh của chỉ số trong vùng giá này có thể là thời điểm giải ngân phù hợp đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao. Nhà đầu tư có thể tiến hành giải ngân đối với các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong 12 tháng kế tiếp và có mặt bằng định giá hấp dẫn”.

Chỉ số VN-Index vẫn đang trong nhịp tái tích lũy trở lại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp nhưng thanh khoản sụt giảm và dưới trung bình 20 phiên phản ánh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Diễn biến hiện tại của chỉ số vẫn đang trong nhịp tái tích lũy trở lại nghĩa là chỉ số sẽ đi ngang và biến động hẹp, thanh khoản sẽ có xu hướng sụt giảm. Vùng 1712 điểm tương ứng MA9 phiên đang đóng vai trò kháng cự cho chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn. Việc mua mới có thể chờ nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng 1640 (+/-15 điểm) khi chỉ số đang hồi phục nhưng thanh khoản chưa cải thiện”.

Khả năng cao VN-Index sẽ tiến lên vùng kháng cự 1730 trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự White Marubozu và vượt qua mốc 1700 nhờ nỗ lực nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, biên độ Histogram âm ở chỉ báo MACD đang thu hẹp dần và chỉ báo RSI bắt đầu hướng lên từ vùng thấp cho thấy động lực chung đang được củng cố. Theo đó, khả năng cao VN-Index sẽ tiến lên vùng kháng cự 1730 trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số vượt qua đường MA20 và tiến gần tới dải mây dày Ichimoku nên xác suất cao chỉ số sẽ đi vào vùng mây này vào phiên tiếp theo. Do đó, cần chú ý diễn biến rung lắc khi VN-Index vận động trong vùng mây này.

Thị trường nối tiếp vận động tăng điểm nhờ động lực ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Mặc dù vậy, dòng tiền đang trong trạng thái phân hóa, luân chuyển giữa các nhóm ngành chứ chưa có sự lan tỏa diện rộng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám theo sự dịch chuyển của dòng tiền và chọn lọc cổ phiếu có thuộc nhóm ngành đang có duy trì lực cầu nổi bật và dư địa tăng còn đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất. Một số nhóm đáng lưu ý: Thép, Bán lẻ, Ngân hàng”.

VN-Index tiếp tục hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục vượt MA5 quanh 1690–1700 điểm, cho thấy nhịp hồi phục ngắn hạn đang được duy trì. Mục tiêu gần trong phiên 30/07 là vùng 1720 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán có thể xuất hiện tại khu vực này; khi đó, vùng 1700 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần, giúp chỉ số giữ nhịp hồi phục hiện tại. Nếu vượt 1720 điểm với lực cầu ổn định, mục tiêu tiếp theo của VN-Index sẽ là vùng 1750 điểm”.

VN-Index mở rộng đà hồi phục lên vùng 1700 – 1720 khi áp lực cung suy yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index mở rộng đà hồi phục lên vùng 1700 – 1720 khi áp lực cung suy yếu và được hấp thụ hiệu quả. Trạng thái cân bằng của chỉ số tiếp tục được củng cố, với hỗ trợ gần nâng lên vùng 1670 – 1680”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.