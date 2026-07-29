VCI muốn bán giải chấp gần 150 triệu cổ phiếu DIG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE) vừa thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).
Theo đó, VCI thông báo bán giải chấp 210.900 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT; bán 72.800 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT và bán giải chấp 53.000 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT;
VCI cho biết sẽ bán giải chấp số cổ phiếu trên từ ngày 29/07/2026 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác.
VCI cho biết số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến bán giải chấp; số lượng bán thực tế có thể thay đổi do việc thay đổi giá chứng khoán.
Đồng thời, VCI cũng có thể xem xét dừng thực hiện việc bán giải chấp mà không cần thông báo trước tùy thuộc diễn biến của thị trường và các phương án thanh toán nợ khác mà bên khách hàng đưa ra.
Trước đó, từ ngày 21/7-23/7 công ty chứng khoán đã bán giải chấp 8.191.300 cổ phiếu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và giảm số lượng cổ phiếu từ hơn 40,53 triệu cổ phiếu, chiếm 5,09% xuống còn hơn 32,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,06%.
Cũng từ ngày 21/7-22/7, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 1.065.100 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT và giảm sở hữu từ 1,13% xuống còn 1% tương ứng gần 8 triệu cổ phiếu.
Từ ngày 22/7-24/7, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 2.094.900 cổ phiếu của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIG và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,50% xuống còn 9.854.791 cổ phiếu, chiếm 1,24%.
Như vậy, với việc bị công ty chứng khoán liên tục bị bán giải chấp nên các thành viên trong gia đình Chủ tịch DIG đã không còn là cổ đông lớn của DIG và tính từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu DIG đã giảm khoảng 38,5%, từ vùng giá trên 17.000 đồng/cổ phiếu xuống sát mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 14/7 có 15 triệu cổ phiếu VSC được giao dịch theo phương thức khoesp lệnh trị giá 228 tỷ đồng, tương ứng 15.200 đồng/cổ phiếu - trong khi kết phiên giá cổ phiếu này dừng ở mức 13.450 đồng.
Theo báo cáo tài chính năm 2024, 2025 đã kiểm toán và các tài liệu Công ty cung cấp cho thấy, công ty đã thực hiện một số giao dịch với người liên quan của người nội bộ với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024, 2025 lần lượt là 1.827 tỷ đồng, 1.676 tỷ đồng nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT công ty thông qua.
Thông cáo của PNJ cũng cho biết công ty đã rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ đó điều chỉnh quy trình thu đổi kể từ ngày 21/7/2026, đồng thời tăng cường khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục thay vì rút tiền mặt.
Tổng lợi nhuận sau thuế của 574 doanh nghiệp vừa công bố tăng 23,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giảm tốc và là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...