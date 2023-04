Giải pháp thiết lập chuẩn mực IFRS 9 duy nhất tại Việt Nam đạt Giải thưởng Sao Khuê

GIẢI PHÁP THIẾT LẬP CHUẨN MỰC IFRS 9 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Ghi danh lần đầu tại Giải thưởng Sao Khuê 2023, Phần mềm hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 - FPT.IFRS9 được phát triển bởi Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã xuất sắc đạt chứng nhận 5 sao, khẳng định chất lượng của giải pháp tiên phong giải quyết bài toán khó nhằn cho doanh nghiệp tài chính - ngân hàng.

Hiện nay, FPT.IFRS9 là phần mềm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam giúp các ngân hàng, tổ chức tài chính giải quyết khó khăn khi muốn áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế (IFRS). Nhờ có phần mềm này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng công bố thông tin theo chuẩn IFRS, góp phần vào việc xây dựng một thị trường tài chính minh bạch tại Việt Nam. Đồng thời, các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng được trang bị những hành trang vững chãi đầu tiên trên hành trình tiến ra thị trường quốc tế.

IFRS (International Financial Reporting Standards) là các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế gồm các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế với mục tiêu đặt ra các quy tắc chung để báo cáo tài chính trở nên thống nhất, minh bạch và có thể so sánh trên toàn thế giới. Trong đó, chuẩn mực IFRS 9 ra đời năm 2014 quy định về lập, trình bày các thông tin quan trọng như giá trị, tổn thất tín dụng, dự phòng rủi ro… của các công cụ tài chính và được coi là chuẩn mực xương sống, ảnh hưởng tới toàn bộ số liệu của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Trước đây, các ngân hàng, tổ chức tín dụng tại Việt Nam muốn áp dụng IFRS 9 sẽ phải mua phần mềm của các hãng nước ngoài (Oracle, SAS…). Các giải pháp này có chi phí cao, độ tương tích thấp với thị trường Việt Nam, dẫn đến tiêu tốn ngân sách nhưng hiệu quả không như mong đợi. Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam, kể từ năm 2025, các ngân hàng/tổ chức tài chính bắt buộc tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

“Trước bối cảnh thị trường đó, với chất lượng và vị thế độc nhất hiện nay, FPT.IFRS9 sẽ có tiềm năng phát triển và mở rộng mạnh mẽ trong tương lai, trở thành công cụ đắc lực trên hành trình chuẩn hóa quy trình của các tổ chức tài chính - ngân hàng. Giải thưởng Sao Khuê là sự ghi nhận cho những nỗ lực của đội ngũ chuyên gia FPT IS trong việc nghiên cứu, phát triển hệ thống, qua đó khẳng định uy tín và chất lượng của một giải pháp chuẩn hóa quy trình quốc tế Make in Viet Nam”, ông Đào Hồng Giang - Giám đốc Khối Tài chính - Ngân hàng, FPT IS - chia sẻ.

FPT.IFRS9 CHỨNG MINH TÍNH ỨNG DỤNG SÂU RỘNG

Là giải pháp được đánh giá cao nhất trong cuộc thi sáng kiến chuyển đổi số cấp Tập đoàn FPT năm 2022, tiếp tục được vinh danh tại Sao Khuê 2023, FPT.IFRS9 ngày càng khẳng định được hiệu quả, giá trị và khả năng ứng dụng rộng rãi.

Hệ thống có độ tương tích cao với các tổ chức tài chính, ngân hàng tại Việt Nam, đảm bảo tính toán đầy đủ các thông số theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán quốc tế và vẫn tuân thủ chuẩn mực kế toán trong nước. Hệ thống bao gồm các chức năng chính: phân loại công cụ tài chính; tính toán giá trị hiện tại của các khoản mục tài sản của ngân hàng, phản ánh biến động của thị trường; tính toán giá trị tổn thất tín dụng dự kiến, qua đó giúp ngân hàng xác định mức độ dự phòng rủi ro, định hướng chính sách; lập và trình bày thuyết minh theo yêu cầu của chuẩn mực…

Hiện nay, FPT.IFRS9 đang được FPT IS tập trung triển khai cho các tổ chức, ngân hàng tại Việt Nam như: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam... Bên cạnh đó, FPT IS cũng đang có chiến lược mở rộng triển khai cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính tại Việt Nam và các ngân hàng thương mại tại Lào và Campuchia.

Với vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn là ngân hàng tiên phong trong việc chuyển đổi, áp dụng các chuẩn mực quốc tế và thông lệ tốt nhất trong quản trị điều hành. Phối hợp cùng FPT IS để áp dụng IFRS 9 là một phần trong lộ trình để tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với mảng nghiệp vụ tài chính kế toán và quản trị rủi ro.

Kể từ khi triển khai vào năm 2020, FPT.IFRS9 đã hỗ trợ Vietcombank lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế cho 4 năm liên tiếp từ 2018 – 2021, và đang tiếp tục được ứng dụng trong các báo cáo tài chính của những năm tiếp theo.

Vietcombank hợp tác với FPT IS triển khai FPT.IFRS9 từ 2020.

Với vị thế tiên phong giải quyết bài toán đặc thù ngành tài chính, FPT.IFRS9 kỳ vọng sẽ trở thành công cụ tối ưu nhất cho tổ chức trên tiến trình chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ngành, đặt nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

Tại Giải thưởng Sao Khuê 2023, FPT IS được vinh danh với 4 giải pháp: Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck lọt Top 10 Sao Khuê, Phần mềm hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 - FPT.IFRS9 cùng Utop LoyaltyOS được chứng nhận 5 sao và Giải pháp quản trị nhân sự - tiền lương - FPT.iHRP đạt Danh hiệu Sao Khuê. FPT IS là công ty thành viên dẫn đầu Tập đoàn FPT về chất lượng giải thưởng và trở thành một trong các đơn vị có thành tích ấn tượng nhất tại Sao Khuê năm nay.