Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ

Một phiên đảo chiều ngoạn mục của chỉ số chủ yếu nhờ cổ phiếu họ nhà Vin và một số mã ngân hàng ra tay cứu cánh. Suốt cả phiên sáng, thị trường gặp áp lực chốt lời lớn, VN-Index có lúc bay gần 40 điểm nhưng đến chiều, VIC và VHM bất ngờ được kéo lên, cứu cho VN-Index một bàn thua trông thấy.
Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ nhàng 10,16 điểm tiến về vùng giá 1.664,36 với riêng VIC và VHM đóng góp đủ toàn bộ mức tăng trên. Một vài cổ phiếu ngân hàng khác cũng góp sức hôm nay như VPB hùn thêm 4,27 điểm, TCB và LPB mỗi cổ phiếu góp 2 điểm, CTG góp 1,22 điểm. Còn lại hầu hết thị trường vẫn chìm trong biển lửa với độ rộng cực tệ 259 mã giảm điểm trên 83 mã tăng.
Nhóm bất động sản ngoại trừ nhóm Vin và KBC bật tăng kịch trần thì đa phần bị điều chỉnh sâu trên 4% như PDR, NLG, CEO, SNZ hay SIP, NVL... Ngân hàng tiếp tục tăng hết biên độ ở VPB, LPB, VIB, OCB cùng một vài mã khác mạnh như TCB, CTG, MSB thì ngược lại nhóm đỏ lửa toàn cổ lớn như VCB, BID, MBB, ACB. Chứng khoán cũng có sự phân hóa khi SSI, VND, MBS, HCM rực lửa ngược lại VIX, VCI, SHS, DSC xanh miên man.
Nhìn chung dòng tiền vẫn trụ ở nhóm vốn hóa nhỏ, chỉ một vài cổ phiếu lớn được kéo lên còn lại đa phần bị chốt lời cực mạnh. Các nhóm ngành khác cũng bay màu như Vận tải, Nguyên vật liệu, Tiện ích, bảo hiểm, thực phẩm đồ uống, công nghệ thông tin, viễn thông...
Hiện tượng kéo trụ chiều nay có điểm đặc biệt là thanh khoản chung sụt giảm mạnh 47% trên HoSE so với buổi sáng. Việc chỉ số đi lên nhưng không kéo được cổ phiếu lên theo cũng như kích thích dòng tiền mạnh là diễn biến bất ngờ. Có lẽ nhà đầu tư cũng đang thận trọng trước chiêu bài kéo trụ lộ liễu như vậy.
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 75.000 tỷ đồng, chỉ thấp hơn phiên kỷ lục 79.000 tỷ, cho thấy tiền vẫn cực nhiều sẵn sàng vào bắt đáy. Khối ngoại hôm nay xả ròng thêm 244.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 388.7 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, VIX, VSC, MBB, BSR, DXG, SSI, EIB, PC1, KBC.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, FPT, CII, VND, HPG, VRE, DGC, TCH, VCB.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, VIB, GEX, VRE, CII, VND, VIC, TCH, ACB, TPB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, SSI, MSN, MBB, DXG, VSC, SHB, PC1, VPI.
Tự doanh mua ròng 124.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 193.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HDB, HPG, VCG, MWG, DGC, GEX, MSN, VIC, E1VFVN30, VRE. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, VIB, ACB, MBB, KBC, EVF, VNM, PNJ, KDH, VIX.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1523.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1080.1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí Top bán ròng có VIX, SHB, HDB, VIB, BSR, TPB, KBC, CTG, GEX, EIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có VPB, HPG, FPT, SSI, MSN, EVF, CII, MBB, VND, VPI.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.938,2 tỷ đồng, giảm -18,7% so với phiên liền trước và đóng góp 5,3% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với 38,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.222,4 tỷ đồng được NĐT cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.
Ngoài ra còn có giao dịch nhà đầu tư cá nhân mua thỏa thuận 21,8 triệu đơn vị cổ phiếu EIB (trị giá 678 tỷ đồng) từ Tố chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Tài chính cá nhân trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Kho bãi.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: