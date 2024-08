Giám đốc điều hành làm giả ủy quyền, bán dự án "trên giấy"

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh (SN 1975, ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) mức án 16 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2017, Công ty TNHH MTV Huy Hùng Hòa Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Đặng Văn Vịnh là đại diện pháp luật. Năm 2018, công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần nhất, bổ sung đại diện theo pháp luật Trần Thị Thanh là giám đốc điều hành.

Năm 2018, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Công ty Huy Hùng Hòa Bình thực hiện dự án trồng cây ăn quả và cây dược liệu tại xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy trên diện tích đất 200ha. Tổng vốn đầu tư là 39 tỷ đồng.

Do chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty Huy Hùng Hòa Bình mới tiến hành khảo sát, chưa tiến hành các bước đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.

Năm 2019, lợi dụng dự án trên, Thanh tự ý làm giả giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho Thanh được thực hiện các công việc liên quan đến mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cáo buộc thể hiện, do có nhu cầu làm dự án nuôi bò sữa và trồng cây dược liệu, vợ chồng bà Nguyễn Thị N. (SN 1970, giám đốc một công ty ở Hà Nội) gặp Thanh để thỏa thuận mua lại dự án trên.

Thanh giới thiệu bản thân là giám đốc điều hành công ty, cam kết với vợ chồng bà N. có thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ sang tên dự án.

Để tạo lòng tin với bị hại, ngày 6/11/2018, Thanh làm giả giấy ủy quyền với nội dung ông Đặng Văn Vịnh – là chủ sở hữu Công ty Huy Hùng Hòa Bình ủy quyền cho Thanh thực hiện các công việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp. Thanh giả mạo chữ ký của ông Vịnh trên giáy ủy quyền này.

Cùng ngày, Thanh mang giấy ủy quyền đi công chứng. Khi công chứng chỉ có Thanh mà không có mặt ông Vịnh.

Đối với công chứng viên công chứng giấy ủy quyền mà không có sự tham gia của bên ủy quyền, cơ quan điều tra kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình xem xét xử lý hành chính với công chứng viên này do có vi phạm trong quá trình công chứng.

Thanh đưa giấy ủy quyền trên cho vợ chồng bà N. xem cùng các tài liệu gồm quyết định chủ trương đầu tư năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/5/2018 …

Do tin các thông tin Thanh đưa ra, vợ chồng bà N. đồng ý mua lại dự án trên và rủ thêm anh Đỗ Huân C. (SN 1982) cùng tham gia. Ngày 16/2/2019, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Sau đó, vợ chồng bà N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Thanh 2,85 tỷ đồng. Còn anh C. chuyển cho Thanh 450 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thanh không nộp tiền về công ty, không báo cáo giám đốc, cũng không thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không chuyển nhượng dự án cho bị hại như cam kết. Thanh sử dụng số tiền chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

Do dự án bị thu hồi, Thanh cam kết sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện. Do đó, các bị hại đã tố giác hành vi của Thanh.

Cơ quan điều tra làm rõ về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Huy Hùng Hòa Bình thay đổi lần nhất với nội dung bổ sung đại diện pháp luật là Trần Thị Thanh – giám đốc điều hành.

Quá trình làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, Thanh đã tự chuẩn bị hồ sơ. Các tài liệu này đều là tài liệu giả. Tuy nhiên, chữ ký, chữ viết trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngày 29/5/2018 và giấy ủy quyền ngày 29/5/2018 không phải chữ ký, chữ viết của Thanh. Do đó, không đủ cơ sở kết luận Thanh làm giả những tài liệu này.

Ngoài ra, Công ty Huy Hùng Hòa Binh có 2 thông báo gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc thông báo mẫu dấu. Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình không còn lưu trữ bản gốc 2 thông báo trên. Do không giám định được chữ ký nên không đủ cơ sở kết luận Thanh làm giả con dấu, pháp nhân của công ty.