Giao dịch căn hộ chung cư Hà Nội tăng 205%

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing, tính chung toàn thị trường Hà Nội có khoảng 83.000 giao dịch bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2024. Giao dịch sơ cấp, gồm cao tầng và thấp tầng chiếm 27%; trong khi 73% còn lại là giao dịch thứ cấp, gồm thổ cư, chuyển nhượng chung cư và nhà thấp tầng.

Đáng chú ý, trên thị trường căn hộ mở mới, dù kết thúc quý 3/2024, mức giá trung bình đạt gần 80,5 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 7,6% so với quý trước; mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình đạt gần 55 triệu đồng/m2 (bao gồm toàn bộ phí dịch vụ, thuế theo quy định của pháp luật), tăng 4% so với quý trước nhưng lượng giao dịch vẫn tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong đó, giao dịch căn hộ sơ cấp 9 tháng đầu năm 2024 đạt 21.100 căn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2023, còn giao dịch chuyển nhượng cao tầng khoảng 25.200 căn và 30% giao dịch tập trung ở hai đại đô thị trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing nhìn nhận với nhu cầu lớn cùng tốc độ tăng giá nhanh, bất động sản căn hộ đang được nhiều nhà đầu tư chọn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền tích lũy.

Theo đại diện OneHousing, trước đây, loại hình căn hộ chung cư được sử dụng chủ yếu với mục đích để ở và chỉ có một bộ phận để kinh doanh hoặc cho thuê. Trong khi ở nước ngoài, loại hình căn hộ chung cư cho thuê rất phổ biến nhằm tạo ra dòng tiền. Nhưng ngày nay, hành vi của người mua đã thay đổi, người ta không chỉ cần một căn hộ để ở, mà có thể dùng để kinh doanh tạo ra dòng tiền. Nhất là đối với nhà đầu tư thông minh thì dễ dàng tính toán được bỏ ra tiền cho thuê sẽ tạo ra dòng tiền.

Đặc biệt, văn hóa của người tiêu dùng ngày càng thay đổi khi tính tiện ích, vị trí thuận lợi của các căn hộ chung cư được củng cố. Đây là phân khúc hấp dẫn lại rơi vào thời điểm phù hợp nên thu hút nhiều sự quan tâm.

Dự báo về thị trường Hà Nội, ông Tiến cho biết nguồn cung cả năm 2024 ước đạt gần 30.000 căn, gần tương đương con số của năm 2019 - thời kỳ trước Covid và cao hơn giai đoạn 2020 - 2023; đặc biệt cao hơn so với dự báo trước đó (là 22.000 - 24.000 căn). Tuy nhiên, căn hộ phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung vào cuối năm 2024 và 2025.

Lý giải về việc nguồn cung tăng hơn so với dự báo, đại diện One Housing chia sẻ: Trong nửa cuối năm 2024, diễn biến thị trường căn hộ tốt lên, mức độ hấp thụ nguồn cung sơ cấp lên tới 80 - 90%. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới sau 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ từ 2-3 tuần. Nhận thấy tín hiệu tốt của thị trường, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính đang có trong tay những dự án pháp lý đầy đủ đã ra hàng sớm hơn so với dự kiến là 2025 - 2026, nên cung cấp cho thị trường một lượng cung căn hộ tương đối dồi dào.

Sang năm 2025, nguồn cung mở mới toàn thị trường dự kiến tương đương và cao hơn năm 2024, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, giao dịch thứ cấp cao tầng vẫn được ưa chuộng, khoảng 36.100 căn trong cả năm 2025 (tăng 3% so với năm 2024).