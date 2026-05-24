Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã trở thành một sự kiện thường niên không thể thiếu, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ Hội An. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai quốc gia mà còn là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản...
Với hàng loạt hoạt
động nghệ thuật, ẩm thực và trình diễn truyền thống, Lễ hội
giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản (từ ngày 22 - 24/5) đã tạo nên một không khí
sôi động, đầy màu sắc và cảm xúc.
Tại
lễ hội, một trong những điểm nhấn đặc biệt là hoạt cảnh tái hiện đám cưới giữa
Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, diễn ra cách đây hơn 400
năm. Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa
lịch sử sâu sắc, nhắc nhở về mối quan hệ giao thương và văn hóa lâu đời giữa
Hội An và Nhật Bản.
Đoàn rước dâu di
chuyển qua các con phố cổ, với trang phục truyền thống và âm nhạc đặc trưng, đã
tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động, thu hút sự chú ý của đông đảo
người dân và du khách. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, lễ hội còn
là dịp để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản của Hội An.
Theo dẫn chuyện, Công
nữ Ngọc Hoa, con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, kết duyên cùng thương nhân Nhật
Bản Araki Sotaro từ năm 1619. Ông là chủ nhân những Châu Ấn thuyền từng qua lại
giao thương với Đàng Trong và được Chúa Nguyễn ban quốc tính Nguyễn Hiển Hùng.
Cuộc hôn nhân này được xem là dấu nối đặc biệt
trong quan hệ giao thương, văn hóa giữa Hội An và Nhật Bản đầu thế kỷ XVII. Một
năm sau, Công nữ Ngọc Hoa theo chồng về sinh sống tại Nagasaki, Nhật Bản. Tại
đây, bà được người dân địa phương yêu mến, gọi bằng tên thân mật là Anio…
Trong suốt thời
gian diễn ra lễ hội, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc
như triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật đường phố và
các chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt - Nhật. Những hoạt động này không chỉ
mang lại niềm vui và sự thích thú cho người tham gia mà còn góp phần lan tỏa
những giá trị văn hóa truyền thống của cả hai quốc gia.
Đà Nẵng, với vai
trò là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy kinh tế và văn hóa từ Nhật Bản, đã
không ngừng nỗ lực trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến
lược này. Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Đà Nẵng, và
lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản chính là cầu nối để chia sẻ các giá
trị văn hóa truyền thống, đồng thời kiến tạo tương lai hợp tác toàn diện giữa hai
bên.
Lễ hội giao lưu
văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là biểu tượng
của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Với sự tham gia của
đông đảo người dân và du khách, lễ hội đã thành công trong việc tạo ra một
không gian giao lưu văn hóa sôi động, đồng thời khẳng định vị thế của Hội An
như một điểm đến di sản giàu bản sắc và hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.
17:10, 13/05/2026
