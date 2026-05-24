Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

Ngô Anh Văn

24/05/2026, 15:10

Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã trở thành một sự kiện thường niên không thể thiếu, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ Hội An. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai quốc gia mà còn là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản...

Hoạt cảnh tái hiện đám cưới giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trên đường phố Hội An.
Với hàng loạt hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trình diễn truyền thống, Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản (từ ngày 22 - 24/5) đã tạo nên một không khí sôi động, đầy màu sắc và cảm xúc.

Tại lễ hội, một trong những điểm nhấn đặc biệt là hoạt cảnh tái hiện đám cưới giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, diễn ra cách đây hơn 400 năm. Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, nhắc nhở về mối quan hệ giao thương và văn hóa lâu đời giữa Hội An và Nhật Bản.

Đoàn rước dâu di chuyển qua các con phố cổ, với trang phục truyền thống và âm nhạc đặc trưng, đã tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, lễ hội còn là dịp để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản của Hội An.

Thả hoa đăng trên sông Hoài trong ngày diễn ra lễ hội 23/5/2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Theo dẫn chuyện, Công nữ Ngọc Hoa, con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, kết duyên cùng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro từ năm 1619. Ông là chủ nhân những Châu Ấn thuyền từng qua lại giao thương với Đàng Trong và được Chúa Nguyễn ban quốc tính Nguyễn Hiển Hùng.

Cuộc hôn nhân này được xem là dấu nối đặc biệt trong quan hệ giao thương, văn hóa giữa Hội An và Nhật Bản đầu thế kỷ XVII. Một năm sau, Công nữ Ngọc Hoa theo chồng về sinh sống tại Nagasaki, Nhật Bản. Tại đây, bà được người dân địa phương yêu mến, gọi bằng tên thân mật là Anio…

Những bộ Yukata-trang phục truyền thống mùa hè của các thương nhân thành phố SaKai, Nhật Bản tại lễ hội được trẻ em Việt Nam ưa thích. Ảnh Ngô Anh Văn
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật đường phố và các chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt - Nhật. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và sự thích thú cho người tham gia mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của cả hai quốc gia.

Đà Nẵng, với vai trò là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy kinh tế và văn hóa từ Nhật Bản, đã không ngừng nỗ lực trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược này. Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Đà Nẵng, và lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản chính là cầu nối để chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kiến tạo tương lai hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Du khách trong nước và quốc tế đổ về lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn
Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, lễ hội đã thành công trong việc tạo ra một không gian giao lưu văn hóa sôi động, đồng thời khẳng định vị thế của Hội An như một điểm đến di sản giàu bản sắc và hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

